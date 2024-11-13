Eylül Sıla Ilgaz Kimdir, Kaç yaşında? Eylül Sıla Ilgaz Neden Öldü?

18 yaşındaki ödüllü balerin Eylül Sıla Ilgaz, İstanbul’da ailesinin evindeki odasında ölü olarak bulundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi olan Ilgaz, Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmiş ve 2018 yılında Dünya Dans Fuarı’na katılarak ikincilik elde etmişti.

Genç yaşta kazandığı başarılarla dikkat çeken Eylül Sıla Ilgaz, aynı zamanda Vagano Bale Akademisi’nde eğitim alma hakkı kazanmış ve bir dizi uluslararası yaz okuluna burslu olarak kabul edilmişti.

Eylül Sıla Ilgaz, sabah ailesiyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra odasına çekildi. Bir süre sonra annesi, Ilgaz’ın odasında tavana asılı halde olduğunu fark etti. Sırt çantasının askısıyla tavana asılı olarak bulunan genç balerinin ölümünün ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Cumhuriyet Savcısı, ölümün şüpheli olduğunu belirterek olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, Eylül Sıla Ilgaz’ın ölümüne dair incelemelerde bulunarak, ailesinin ifadelerini almak üzere Ilgaz’ın annesi Sibel Ilgaz ve babası Barış Ilgaz’ı emniyete götürdü.

Eylül Sıla Ilgaz’ın ölümüne ilişkin bazı iddialar, kahvaltı sonrasında annesiyle bir tartışma yaşadığı ve ardından odasına geçtiği yönünde. Olayla ilgili yapılan incelemeler, genç balerinin neden hayatını kaybettiği ve nasıl bir durumla karşılaşıldığı hakkında soru işaretleri bırakıyor. Ailesi, kızlarının ölümünün ardından olayın tüm detaylarının aydınlatılmasını talep etti.

Henüz genç yaşta büyük bir kariyere sahip olan Eylül Sıla Ilgaz, sanata olan tutkusuyla tanınmış ve aldığı ödüllerle adını duyurmuştu. Onun ölümü, hem ailesini hem de sanat dünyasını derinden etkiledi. Genç balerin, yalnızca ailesinin değil, aynı zamanda bale camiasının da büyük bir kaybı oldu.





