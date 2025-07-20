Uçağa binenler dikkat! Valiziniz en çok bu havayollarında kayboluyor

Yurt dışı ya da yurt içi seyahate çıkan binlerce yolcunun en büyük endişesi olan kayıp bagaj vakaları yeniden gündemde. Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığı (US DOT) ve Insider Travel Report tarafından yayınlanan 2024 verilerine göre, ABD merkezli bazı havayolları bagaj kayıplarında dikkat çeken oranlara ulaştı.

Yolculuk sonrası valizini bulamayan yolcular, çoğu zaman sistem arızaları, kısa bağlantı süreleri, etiketleme hataları veya yer hizmetleri kaynaklı nedenlerle mağduriyet yaşıyor. Kimi zaman saatler içinde bulunan valizler, bazı durumlarda haftalar sonra teslim edilebiliyor. ABD’de en çok valiz kaybeden havayolları açıklandı.

American Airlines zirvede: Her 100 valizin neredeyse biri kayboluyor

Fort Worth merkezli American Airlines, 2024 yılında her 100 kayıtlı bagajdan 0.90’ını kaybetti. Bu oran, bir önceki yıl olan 2023’e göre artış gösterdi. 2023 yılında kayıp oranı 0.89 olarak açıklanmıştı. Böylece American Airlines, ABD’de en çok bagaj kaybeden büyük havayolu unvanını korumuş oldu.

American Airlines, günde ortalama 6.800 uçuş gerçekleştiriyor ve geniş bir global ağa sahip. Şirketin ABD’deki büyük merkez havalimanları arasında Charlotte Douglas (CLT), Chicago O’Hare (ORD), Dallas/Fort Worth (DFW), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York JFK ve LaGuardia (LGA), Philadelphia (PHL), Phoenix Sky Harbor (PHX) ve Washington National (DCA) bulunuyor.

Kayıp bagaj olaylarının nedenleri arasında en çok öne çıkanlar arasında, kısa aktarma süreleri, yanlış etiketleme, yer personeli eksikliği, sistem hataları ve yükleme sırasında yaşanan iletişim kopuklukları yer alıyor. American Airlines, oneworld ittifakının bir parçası olarak birçok uluslararası havayoluyla ortak uçuşlar da gerçekleştiriyor.

United Airlines oranı düşürdü, Alaska Airlines yükselişte

Star Alliance üyesi ve ABD’nin en büyük filoya sahip havayolu olan United Airlines, 2024 verilerine göre her 100 bagajdan 0.68’ini kaybetti. Bu oran 2023 yılında 0.82 seviyesindeydi. Bu düşüş, yüzde 16.7’lik bir iyileşmeye karşılık geliyor ve şirketin operasyonel süreçlerdeki iyileştirmelerinin etkili olduğunu gösteriyor.

United Airlines’ın büyük merkezleri arasında Chicago O’Hare (ORD), Denver (DEN), Guam (GUM), Houston Intercontinental (IAH), Los Angeles (LAX), Newark Liberty (EWR), San Francisco (SFO) ve Washington Dulles (IAD) havalimanları yer alıyor.

Şirket, kaybolan bagajları bulmak için internet sitesi üzerinden başvuru yapılabileceğini ve her yolcuya takip numarası verildiğini duyurdu. Kayıp eşyaların aranması süreci dijital olarak takip edilebiliyor.

Öte yandan Seattle merkezli Alaska Airlines, 2024 yılında her 100 valizden 0.64’ünü kaybetti. Bu oran, 2023’e göre yüzde 3.8’lik bir artışı temsil ediyor. 2023’te 0.62 oranında kayıp bildirimi yapılmıştı. Bu artışın insan hatası, sistem arızası veya yeni destinasyonlara yapılan uçuşlarda yaşanan teknik aksaklıklardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Alaska Airlines, 300’den fazla uçaklık filosuyla ABD Batı Kıyısı’nda güçlü bir varlığa sahip. Şirketin havalimanı merkezleri arasında Anchorage, Los Angeles, Portland, San Diego, San Francisco ve Seattle Tacoma yer alıyor. Son olarak Tokyo uçuşlarını başlatan şirket, Seul uçuşlarına da bu yıl içerisinde başlayacağını duyurdu.

Havayolu şirketi, Hawaiian Airlines ile birleşme sürecini tamamlamak üzere ve bu birleşmeyle birlikte daha büyük bir destinasyon ağına ulaşmayı hedefliyor. Bagaj operasyonlarında yaşanabilecek geçici sorunların bu geçiş süreciyle bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

Bagajlar neden kayboluyor?

Kayıp bagaj olaylarının arkasında birçok teknik ve operasyonel neden bulunuyor. En yaygın sebep ise bagaj etiketlerinin yanlış taranması veya bagajın yanlış uçağa yüklenmesi. Ayrıca kısa bağlantı süreleri nedeniyle bagajın bir sonraki uçağa yetişememesi de sıkça yaşanan bir problem olarak öne çıkıyor.

Havalimanlarında kullanılan bagaj taşıma sistemlerinde yaşanan arızalar, bilgi teknolojisi (IT) sistemlerindeki kesintiler veya otomatik yönlendirme hataları da bagajların kaybolmasına yol açabiliyor. Özellikle yoğun dönemlerde, yetersiz yer personeli nedeniyle yapılan manuel işlemler sırasında etiketler okunamayabiliyor ya da valizler yanlış konveyör bantlarına gönderilebiliyor.

Etiketsiz bagajlar ise havayolları için en büyük zorluklardan biri. Valiz üzerindeki barkod kaybolduğunda, bagajın nereye ait olduğunu belirlemek çok daha uzun zaman alıyor.