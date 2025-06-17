Uçakta Wi-fi Bağlantısı İçin British Airways’ten Sürpriz Hamle

Uçakta internet kullanımı, yolculuk deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Özellikle uzun menzilli uçuşlarda yolcular, bağlantıda kalmak için Wi-Fi hizmetine büyük önem veriyor. Peki, British Airways ve diğer büyük havayollarında internet kullanımı ücretli mi? Hangi havayolları ücretsiz Wi-Fi sunuyor?

British Airways’te Wi-Fi Ücretsiz mi?

British Airways, First Class yolcularına uzun menzilli uçuşlarda tamamen ücretsiz yüksek hızlı Wi-Fi sunuyor. Bu hizmet, bir cihaz için uçuş boyunca geçerli oluyor.

Ayrıca, havayolunun sadakat programı olan Executive Club üyeleri, uçuş süresince sadece mesajlaşma uygulamalarına özel ücretsiz erişim hakkına sahip. WhatsApp, iMessage ve Messenger gibi uygulamalarda mesaj gönderip almak mümkün. Üyelik ücretsiz olarak yapılabiliyor ve uçuş sırasında da katılım sağlanabiliyor.

Ancak bu hizmetler dışında kalan yolcular için Wi-Fi ücretli. Kısa mesafeli uçuşlarda sadece mesajlaşma için £1.99 – £2.99, uzun uçuşlarda ise £2.99 – £4.99 arasında ücret alınıyor. Daha geniş internet kullanımı isteyenler ise kısa uçuşlarda £4.99 – £11.99, uzun uçuşlarda ise £4.99 – £23.99 aralığında bir ücret ödüyor.

Örnek olarak New York – Londra uçuşunda tam internet erişimi 1 saatlik kullanım için $6.99, 4 saat için $16.49 ve tüm uçuş süresi için $20.99.

Hangi Havayolları Ücretsiz Wi-Fi Sunuyor?

ABD merkezli havayolu şirketlerinden JetBlue, tüm uçaklarında ücretsiz yüksek hızlı internet hizmeti veriyor. Delta Air Lines, SkyMiles üyelerine iç hat uçuşlarında ücretsiz Wi-Fi sunarken, dış hatlar için çalışmalar devam ediyor. United Airlines, 2025 yılı itibarıyla tüm uçuşlarında Starlink tabanlı ücretsiz Wi-Fi sunacağını açıkladı.

American Airlines ise 2026’dan itibaren AAdvantage üyelerine yaklaşık %90 oranında ücretsiz internet hizmeti sunacak. Southwest Airlines, ücretsiz mesajlaşma ve canlı TV hizmeti sağlıyor. Tam internet erişimi ise $8 karşılığında sunuluyor.

Uluslararası alanda da gelişmeler var. Qatar Airways ve Hawaiian Airlines, Starlink altyapısı ile ekonomi sınıfında ücretsiz Wi-Fi hizmetine geçiş yaptı. Qantas, şu anda iç hatlarda ücretsiz internet sağlarken, 2026’ya kadar bu hizmeti uluslararası uçuşlara da taşımayı planlıyor. Norwegian Air ise Avrupa içi uçuşlarda ücretsiz internet sunuyor. Malaysia Airlines, geniş gövdeli uçaklarında Kasım 2023’ten bu yana sınırsız Wi-Fi hizmetini ücretsiz sağlıyor.

British Airways, sadakat üyeleri ve First Class yolcuları için ücretsiz seçenekler sunarken, diğer yolcular için uygun fiyatlı paketler sunuyor. Ancak küresel havacılık sektöründe, ücretsiz Wi-Fi artık lüks değil, standart haline gelmeye başlıyor. JetBlue ve Delta gibi şirketler bu alanda öncü durumda.