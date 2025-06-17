Londra Yolculuğu Kabusa Döndü: Ünlü Yazar Uçaktan Atıldı

American Airlines’ın New York JFK – Londra Heathrow uçuşunda dikkat çeken bir olay yaşandı. Ünlü seyahat yazarı JT Genter, bagaj yerleşimi nedeniyle uçaktan indirildi. Olay, AA106 sefer sayılı uçuşta yaşandı.

Koltuk Üstü Bagaj Tartışması Krize Dönüştü

JT Genter, premium ekonomi sınıfındaki koltuğuna vardığında, üzerindeki bagaj bölümünün dolu olduğunu fark etti. İçeride yer alan bavulu bir sıra arkadaki bölmeye taşıdı.

Kısa süre sonra, bagajın sahibi olan kabin görevlisi ile aralarında tartışma başladı.

American Airlines olaya ilişkin resmi açıklama yapmadı. Ancak Genter’in paylaştığı fotoğraflarda, bölmenin “premium ekonomi için ayrılmış” olduğu net biçimde görülüyor. Tartışma ilerleyince, uçuş ekibi Genter’in kurallara uymadığını öne sürerek uçağı terk etmesini istedi.

Ekip Uçuşu Reddetti, Genter Uçaktan İndirildi

Genter’in iddiasına göre, uçak süpervizörü konuyu sakinleştirmeye çalıştı ve Genter’in yanlış yapmadığını ifade etti. Ancak kabin ekibi, uçuşu gerçekleştirmeyi reddetti. Bu durum üzerine JT Genter uçaktan indirildi. Genter’in ses kaydı olduğunu belirtmesine rağmen kayıtları henüz yayımlamadı.

Kabin memurunun açıklamasına göre, Genter’in talimatlara uymayı reddetmesi, uçuştan çıkarılmasının asıl nedeni oldu. Olayın ardından Genter, American Airlines’ın bir sonraki seferiyle Londra’ya ulaştırıldı.

Uluslararası Kural da Gündemde

Genter, valizinin Londra’da etiketsiz şekilde teslim edilmesini de gündeme getirdi. ICAO’nun 17 No’lu Ek 4.5.3 maddesine göre, yolcu uçakta değilse bagaj taşınmamalı ya da özel olarak tanımlanmalı. Genter, bu kuralın ihlal edildiğini savundu.

Olayın ardından Genter, American Airlines müşteri hizmetlerinden özür mesajı aldı. Ancak havayolu şirketi kamuoyuna resmi bir açıklama yapmadı. Gelişmeler ve olaya dair detaylar takip edilmeye devam ediyor.