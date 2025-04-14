İspanya, İlk A330 MRTT Uçağını Teslim Aldı

11 Nisan 2025’te İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri, ülkenin ilk Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) uçağını resmen teslim aldı. Madrid yakınlarındaki Torrejón de Ardoz Hava Üssü’nde konuşlu 45. Filo’ya katılan uçak, Airbus’ın Getafe’deki tesislerinde tamamlanan teslimatla birlikte aktif hizmete başladı.

Bu teslimat, İspanya Savunma Bakanlığı tarafından Kasım 2021’de satın alınan üç adet A330 MRTT’nin ilki niteliğini taşıyor. Kalan iki uçağın da dönüştürme süreci devam ederken, 2025 ve 2026 yıllarında kademeli olarak hizmete girmesi planlanıyor.

Satın Alma Süreci: COVID-19’un Etkileri ve Dönüşüm Hamlesi

İspanya’nın A330 MRTT’ye yönelik ilgisi, 2014 yılında başladı. İlk etapta A400M siparişlerinin bir kısmını A330’a dönüştürme talebiyle gündeme gelen proje, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin ekonomik etkileriyle birlikte ivme kazandı. Bu kapsamda emekliye ayrılmış üç adet A330-200 yolcu uçağı, tanker uçağına dönüştürülmek üzere satın alındı.

Army Recognition tarafından aktarılan bilgilere göre, bu uçaklardan biri doğrudan Getafe’deki Airbus tesisine dönüşüm için gönderilirken, diğer ikisi geçici olarak askeri hava taşımacılığı görevlerinde kullanıldı. Ocak 2024 itibarıyla ilk dönüştürülen uçağın test uçuşları başlamış ve teslimat takvimi, iki uçağın her zaman operasyonel olarak kullanılabilir olacağı şekilde planlanmıştır.

A330 MRTT: Modern Savaşın Çok Amaçlı Platformu

A330 MRTT, Airbus A330-200 yolcu uçağının askeri türevi olarak geliştirilmiştir. Uçak, hem stratejik hava taşımacılığı hem de havadan yakıt ikmali görevlerini yerine getirecek şekilde uyarlanmıştır. İlk kez 2010’da İspanyol otoriteler tarafından onaylanan MRTT konsepti, Haziran 2011’de Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesinde göreve başlamıştır.

Uçak, 111.000 kilogramlık yakıt kapasitesiyle dikkat çekerken, gelişmiş yakıt ikmal sistemleriyle NATO ve ortak ülkelere ait birçok uçakla tam uyumluluk sağlamaktadır. Airbus Hava Yakıt İkmal Bom Sistemi (ARBS), Cobham 905E kanat altı podlar ve Cobham 805E gövde ünitesi gibi sistemler, yüksek akış hızlarında yakıt transferi imkânı sunmaktadır.

Geniş Görüş Yeteneği ve Çoklu Uyumluluk

A330 MRTT, Evrensel Hava Yakıt İkmal Haznesi (UARRSI) ile uçuş sırasında da yakıt alabilirken, Geliştirilmiş Görüntü Sistemi (EVS) sayesinde gece ve kötü hava koşullarında bile yüksek çözünürlüklü dijital görüntülerle 270° görüş imkânı sağlamaktadır.

Küresel Ölçekte A330 MRTT Kullanıcıları

31 Mart 2025 itibarıyla, dünya genelinde 76 adet A330 MRTT sipariş edildi ve 64’ü teslim edildi. Avustralya, Kanada, Fransa, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore ve İspanya gibi ülkelerin yanı sıra NATO Çokuluslu MRTT Filosu’nda yer alan Almanya, Hollanda, Lüksemburg, Norveç, Belçika ve Çekya gibi ülkeler de bu platformu kullanmaktadır.

Son olarak, Danimarka’nın da 25 Mart 2025’te NATO MMF’ye katılma niyetini beyan ettiği açıklandı. Brezilya, Endonezya, Mısır ve Hindistan ise A330 MRTT’ye yönelik aktif alım süreçlerini sürdüren ülkeler arasında yer alıyor.

Stratejik Dönüşümde Yeni Dönem

İspanya’nın A330 MRTT yatırımı, yalnızca havadan yakıt ikmal kapasitesini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda stratejik hava taşımacılığı yeteneklerini de modernize ediyor. Böylece ülke, NATO ve Avrupa savunma kapasitesine entegre, yüksek verimlilikte görev yapabilen bir hava filosu oluşturma yolunda önemli bir adım atmış oldu.