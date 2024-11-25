26 Kasım’da Okulların Tatil Edildiği İller

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, Türkiye genelinde bazı illerde eğitime ara verilmesine neden oldu. Erzincan’da 26 Kasım Salı günü için okulların tatil edildiği açıklandı. Diğer illerde ise durum netleşmeyi bekliyor. İşte detaylar ve tatil duyurularıyla ilgili tüm bilgiler!

26 Kasım’da Tatil Edilen İller

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm resmi ve özel okullar 26 Kasım Salı günü tatil edildi. Resmi açıklamada, “İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Diğer İllerde Durum Ne?

Şu ana kadar Erzincan dışında herhangi bir ilden tatil kararı gelmedi. Özellikle İstanbul ve çevresinde, mevcut verilere göre eğitim faaliyetleri devam ediyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen raporlara göre, soğuk hava dalgası ve kar yağışı Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde etkisini sürdürüyor.

Hava Durumu ve Ulaşım Uyarıları

Meteoroloji, özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu. Sürücülerin yola çıkmadan önce zincir, çekme halatı gibi ekipmanları hazır bulundurması önem taşıyor. Ayrıca, yayaların da dikkatli olması ve kaygan zeminlere karşı önlem alması gerekiyor.

Velilere ve Öğrencilere Öneriler

Hava koşulları hızla değişebileceğinden, öğrencilerin ve velilerin valiliklerin resmi internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor. Yeni tatil kararları alınması durumunda bilgiler hızlıca güncellenecek.

Kar Yağışı Ne Zaman Sona Erecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre, soğuk ve yağışlı hava perşembe gününe kadar etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-8 derece altında seyredeceği belirtiliyor. Kar yağışı, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde daha yoğun hissedilecek.

Güncel bilgilere ulaşmak ve tatil kararlarını öğrenmek için resmi kaynakları takip etmeye devam edin.