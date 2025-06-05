Umman Havayolları, CHI Aviation Handling ile Anlaştı

Umman Havayolları, Avrupa’daki hava kargo operasyonlarını güçlendirme hedefi doğrultusunda, Frankfurt Havalimanı’nda yeni yer hizmetleri sağlayıcısı olarak CHI Aviation Handling ile anlaşma sağladı. Bu yeni iş birliği, 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek olup, Air Cargo Europe 2025 fuarında kamuoyuna duyuruldu.

Avrupa Yer Hizmetleri Ağı Yeniden Yapılandırılıyor

Frankfurt’taki bu yeni ortaklığın yanında, Umman Havayolları Kargo birimi, dört Avrupa havalimanındaki mevcut yer hizmetleri sağlayıcılarıyla olan sözleşmelerini de uzatarak hava kargo ağı, uluslararası hava taşımacılığı ve e-ticaret lojistiği alanlarında sunduğu hizmetlerin istikrarını pekiştirdi.

Sözleşmesi yenilenen hizmet sağlayıcıları şunlardır:

Swissport – Londra Heathrow Havalimanı, Birleşik Krallık

– Londra Heathrow Havalimanı, Birleşik Krallık Cargogate – Münih Havalimanı, Almanya

– Münih Havalimanı, Almanya WFS/Société de Fret et de Services (SFS) – Paris Charles De Gaulle Havalimanı, Fransa

– Paris Charles De Gaulle Havalimanı, Fransa Cargologic – Zürih Havalimanı, İsviçre

Güçlü Ortaklıklarla Hizmet Kalitesi Korunuyor

Umman Havayolları Kargo Başkanı Mike Duggan, yapılan yeni anlaşmaların ve sözleşme uzatmalarının müşteri odaklı hizmet anlayışlarının bir parçası olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

“Avrupa pazarındaki kargo kapasitemizi artırırken, iş birliği yaptığımız yer hizmetleri şirketleriyle ilişkilerimizin güçlü kalması kritik önem taşıyor. Bu nedenle bu özel ağ yapısını tercih ettik.”

Yeni anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cargogate ve CHI Aviation Genel Müdürü Dominik Mißkampf, “Umman Havayolları ile olan yolculuğumuz güven, bağlılık ve sürekli gelişim üzerine kurulu,” dedi.

Swissport İngiltere Kargo Ticari Direktörü Duncan Watson ise, uzun süredir devam eden ortaklıklarının resmiyet kazanmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederken, WFS Fransa Kargo Başkan Yardımcısı Laurent Bernard da, performansa dayalı ilişki yönetiminin sözleşme yenilemelerindeki rolünü vurguladı.

Umman Havayolları Avrupa Uçuşlarını da Artırıyor

Kargo tarafındaki hamlelerin yanı sıra Umman Havayolları, kısa süre önce Amsterdam hattını açtığını ve Muskat–Heathrow uçuşlarının sıklığını artırdığını duyurdu. Bu gelişme, Asya Pasifik hava kargo ve uluslararası ekspres teslimat hizmetleri alanında genişleme hedeflerinin bir uzantısı olarak değerlendirildi.