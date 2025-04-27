Reno-Tahoe Havalimanı’nda FedEx Uçağında Motor Yangını Paniği

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Reno-Tahoe Havalimanı’nda, FedEx’e ait bir Boeing 757-200 tipi kargo uçağının sağ motorunda kalkış öncesinde yangın çıktı. Havalimanı yetkilileri, olay yerine hızla müdahale edildiğini ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığını açıkladı.

Sağ motor (PW2037) alev aldı, müdahale hızlı oldu

Olayın, uçağın sağ tarafındaki iki numaralı PW2037 motorunda meydana geldiği bildirildi. Acil durum ekipleri yangına anında müdahale ederek büyümesini önledi. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı bilgisi verildi.

Uçak bakıma alındı

Yangın sonrası FedEx’e ait kargo uçağının seferden çekilerek bakıma alındığı bildirildi. Teknik ekiplerin olayın nedenini araştırmak üzere çalışmalara başladığı belirtildi. Uçağın yeniden hizmete alınması için gerekli bakım ve kontrollerin yapılacağı kaydedildi.

Reno-Tahoe Uluslararası Havalimanı

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Reno-Tahoe Uluslararası Havalimanı (IATA: RNO, ICAO: KRNO), Reno şehir merkezinin yalnızca 4,8 kilometre güneydoğusunda konumlanıyor. Yıllık yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet veren havalimanı, eyaletin en yoğun ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyor.

Adres: 2001 E Plumb Ln, Reno, NV 89502, ABD

Yükseklik: 1.346 metre (4.415 fit)

İşletmeci: Reno-Tahoe Airport Authority

Resmi Web Sitesi: renoairport.com

Modern Altyapısı ve Gelişmiş Tesisleriyle Öne Çıkıyor

Reno-Tahoe Uluslararası Havalimanı, iki ana terminal binası ve 23 jet köprüsü ile günlük ortalama 130’dan fazla uçuşa ev sahipliği yapıyor.

Yolcu yoğunluğunu rahatlıkla karşılayan havalimanı, üç adet beton piste sahip:

17R/35L: 3.353 metre

3.353 metre 17L/35R: 2.743 metre

2.743 metre 08/26: 1.860 metre

2010 yılında tamamlanan 61 metre yüksekliğindeki yeni hava trafik kontrol kulesi ile operasyonel verimliliğini artıran havalimanı, bölgenin en önemli hava ulaşım merkezlerinden biri haline geldi.

Konforlu Yolculuk Deneyimi İçin Geniş Hizmet Yelpazesi

Reno-Tahoe Havalimanı, yolcularına geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Havalimanında çeşitli restoranlar, alışveriş alanları, dinlenme salonları, evcil hayvan bakım alanları ve masaj koltukları bulunuyor. 11 farklı havayolu şirketi, burada 20’den fazla direkt uçuş rotası işletiyor. Bu sayede hem iş hem de turistik amaçlı seyahat eden yolcular geniş seçeneklere sahip oluyor.

Ulaşım Kolaylığıyla Öne Çıkıyor

Havalimanına ulaşım oldukça pratik. Yolcular, Regional Transportation Commission of Washoe County (RTC) tarafından sağlanan otobüs hizmetlerini kullanabiliyor. Ayrıca Uber, Lyft gibi rideshare uygulamaları ve yerel taksi hizmetleri de mevcut. Dileyen yolcular ise Enterprise, Hertz ve Dollar gibi firmaların 24 saat hizmet veren araç kiralama ofislerinden faydalanabiliyor.

Tarihi Derinlik: 1929’dan Bugüne

1929 yılında Boeing Transport Inc. tarafından “Hubbard Field” adıyla kurulan havalimanı, 1960 Kış Olimpiyatları öncesinde ilk terminal binasına kavuştu. 1994 yılında ise bugünkü adını aldı. Reno-Tahoe Uluslararası Havalimanı, geçmişte Reno Air gibi önemli havayolu şirketlerine de ev sahipliği yaptı.

Havalimanının Öne Çıkan Özellikleri

Yıllık Yolcu Sayısı: Yaklaşık 4 milyon

Yaklaşık 4 milyon Pist Sayısı: 3

3 Terminal Sayısı: 2

2 Günlük Uçuş Sayısı: 130+

130+ Hizmet Veren Havayolu Sayısı: 11

11 Direkt Uçuş Noktaları: 20+

Sierra Nevada’ya Açılan Kapı

Reno-Tahoe Uluslararası Havalimanı, sadece Reno kentine değil, Sierra Nevada bölgesine de açılan önemli bir kapı konumunda bulunuyor. Modern altyapısı, gelişmiş hizmetleri ve stratejik konumuyla hem ticari hem de turistik seyahatlerde tercih edilen güçlü bir alternatif olmaya devam ediyor.