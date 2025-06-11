Silver Airways Operasyonlarını Tamamen Durdurdu

Silver Airways, 11 Haziran 2025 itibarıyla tüm uçuş operasyonlarını durdurduğunu duyurdu. Florida merkezli bölgesel hava yolu şirketi, iflas sürecinin ardından tüm uçuşlarını iptal etti. Şirket, yolcuları havalimanlarına gitmemeleri konusunda uyardı.

İflas süreci ve finansal çöküş

Silver Airways, 30 Aralık 2024 tarihinde Güney Florida’daki ABD İflas Mahkemesi’ne Chapter 11 kapsamında başvuruda bulundu. Şirketin hedefi yeniden yapılanarak faaliyetlerini sürdürmekti. Ancak bu süreçte uçak filosunun satışa çıkarılmasına rağmen alıcı bulunamadı.

Yatırım şirketi Wexford Capital, Silver Airways’in varlıklarını satın aldı. Ancak şirket, uçuşları yeniden başlatmama kararı aldı. Böylece havayolu sektörü açısından önemli bir dönem sona erdi.

Borçlar ve zararlar uçuşları durma noktasına getirdi

Şirketin iflas başvurusu sırasında varlıkları yaklaşık 90 milyon dolar olarak bildirildi. Ancak bu rakam, 400 milyon doları aşan borç yükü karşısında yetersiz kaldı. Silver Airways’in 8 milyon dolar vergi borcu ve 27,7 milyon dolar tutarında teminatsız borcu da bulunuyordu.

Operasyonel zararlar da dikkat çekiciydi. 2025 Şubat ayında 467 bin dolar zarar açıklayan şirket, Mart ayının ilk iki haftasında 1,22 milyon dolarlık zarar etti. Bu mali tablo, şirketin dış destek olmadan ayakta kalmasını imkânsız hale getirdi.

Uçuş iptalleri bölgesel ulaşımı etkiledi

Silver Airways, Florida, Bahamalar ve Karayipler’e uzanan bölgesel bir uçuş ağına sahipti. Tampa, Fort Lauderdale ve San Juan gibi merkezlerden hizmet veriyordu. Şirketin aniden tüm seferleri durdurması, bu rotaları kullanan yolcular için ciddi aksaklıklara yol açtı.

Özellikle küçük havalimanlarını tercih eden yolcular için bu gelişme, alternatif bağlantı bulma sürecini zorlaştırdı. Bölgedeki birçok küçük şehir, doğrudan bağlantılarını kaybetti.

Sektörel etkiler ve yolcular için sonuçlar

Silver Airways’in kapanması, bölgesel havayollarının kırılgan yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu gelişmeyle birlikte, diğer havayolu şirketleri artan talebi karşılamak zorunda kalacak. Bu durum, uçak bileti fiyatlarında artışa ve koltuk bulunabilirliğinde azalmaya neden olabilir.

Uluslararası seyahat planlarında Silver Airways’i kullanan yolcular, yeni düzenlemeler yapmak zorunda kaldı. Bu durum, özellikle çok bacaklı seyahat planlarında ciddi aksamalar yarattı.

Silver Airways’in kapanışıyla bir dönem sona erdi

2011 yılında Gulfstream International Airlines’ın mirasıyla kurulan Silver Airways, özellikle bölgesel hava taşımacılığında önemli bir konuma sahipti. ABD hükümeti destekli Temel Hava Hizmeti (EAS) rotalarında da faaliyet gösteriyordu.

Haziran 2025 itibarıyla, Silver Airways’in hizmet verdiği rotalarda uçaklar artık havalanmıyor. Şirketin faaliyetlerine son vermesi, sadece bir markanın değil, aynı zamanda bölgesel hava taşımacılığı anlayışının da değişim sürecini başlattı.