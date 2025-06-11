Hamilton-Kanada Batı Hattında Yeni Dönem

Hamilton’dan Calgary ve Edmonton’a direkt uçuşlar 11 Haziran itibarıyla resmen başladı. Yeni seferlerle Güney Ontario ile Batı Kanada arasındaki hava ulaşımı önemli ölçüde güçlendi. Uçuşlar, 132 koltuk kapasiteli Embraer E195-E2 tipi uçaklarla gerçekleştiriliyor. İki sıra halinde düzenlenen koltuk yapısı, ortadaki koltuğu kaldırarak yolculara daha fazla konfor sunuyor.

Ekonomi sınıfında konfor odaklı hizmet

Yeni uçuş rotalarıyla birlikte ekonomi sınıfı deneyimi yeniden tasarlandı. Yolculara ücretsiz yüksek hızlı WiFi, cam bardakta sunulan bira ve şarap ile yerel lezzetlerden oluşan atıştırmalıklar sunuluyor. Bu hizmetler, yolculuğu daha keyifli ve kaliteli hale getirmeyi amaçlıyor.

Daha kapsamlı bir seyahat deneyimi isteyenler için PorterReserve sınıfı mevcut. Bu sınıfta taze yemek seçenekleri, ekstra diz mesafesi, hızlı güvenlik geçişi ve bagaj hakkı gibi avantajlar sunuluyor. Daha esnek bir yolculuk arayanlar ise PorterClassic tarifesini tercih ederek sadece ihtiyaç duydukları hizmetleri ekleyebiliyor.

Uçuş saatleri belli oldu

Yeni uçuş programı şu şekilde:

Hamilton (YHM) → Calgary (YYC)

Kalkış: 19:15 | Varış: 21:34

Calgary (YYC) → Hamilton (YHM)

Kalkış: 17:55 | Varış: 23:58

Hamilton (YHM) → Edmonton (YEG)

Kalkış: 09:20 | Varış: 11:32

Edmonton (YEG) → Hamilton (YHM)

Kalkış: 12:30 | Varış: 18:18

Saatler, şehirlerin yerel saat dilimlerine göre belirlenmiştir. Program, hem iş hem de turizm amaçlı seyahat eden yolculara esneklik sunacak şekilde planlandı.

Hamilton Havalimanı’nın önemi artıyor

3 Haziran’da Hamilton’dan Halifax ve Vancouver’a da direkt uçuşlar başlatıldı. Böylece Hamilton Uluslararası Havalimanı’ndan Kanada’nın dört büyük kentine doğrudan ulaşım sağlanıyor. Havalimanında yapılan altyapı iyileştirmeleri, yolcu işlemlerinin daha hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesini destekliyor.

Yerel ve uluslararası etki bekleniyor

Yeni hava bağlantıları sadece Hamilton için değil, tüm bölge için ekonomik ve turistik fayda potansiyeli taşıyor. Calgary ve Edmonton’dan gelen yolcular, Niagara ve çevresindeki turistik bölgeleri kolayca ziyaret edebilecek. Aynı şekilde, Hamilton ve çevresindeki halk da Alberta’nın doğal güzelliklerine ve ticaret merkezlerine doğrudan ulaşabilecek.

Bu direkt uçuşlar, uluslararası seyahat planlayan yolcular için de alternatif bir geçiş noktası olabilir. Hamilton Havalimanı’nın bu yeni konumu, Kanada’nın doğu ve batı yakaları arasında köprü kurarak daha fazla yolcuya hitap etmeyi amaçlıyor. Bu gelişmelerin, küçük havalimanların rekabet gücünü artırması ve büyük havalimanları üzerinde baskı yaratması bekleniyor.