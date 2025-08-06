THY Uçuşları Arttırdı! Bu Şehir Türklerin Yeni Gözdesi Oldu

Schengen vizesindeki sıkıntılar nedeniyle Avrupa hayalini erteleyen Türk vatandaşları, yönünü Rusya’nın kültür başkenti St. Petersburg’a çevirdi.

E-vize kolaylığı ve THY’nin uçuş kapasitesini artırmasıyla şehir, yaz sezonunun en çok tercih edilen yurt dışı rotalarından biri haline geldi.

E-vize Kolaylığı Seyahat Planlarını Hızlandırdı

Rusya’nın Türk vatandaşlarına sunduğu e-vize uygulaması, hiçbir evrak gerektirmeden yalnızca pasaport ve dijital fotoğrafla dört gün içinde vize alınabilmesini sağlıyor. Bu pratik sistem sayesinde St. Petersburg, pasaport sahipleri için “vizeli ama vizesiz gibi” bir seyahat noktası oldu.

Avrupa’nın mimari ihtişamını Rus kültürüyle harmanlayan şehir; tarihi sokakları, sarayları, kanalları, Hermitage Müzesi gibi dünyaca ünlü yapılarıyla dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında serin iklimiyle ferah bir tatil vadeden şehir, kültür gezileri yapmak isteyenlere hitap ediyor.

Sanatseverler için ise Mariinsky Tiyatrosu’nda düzenlenen bale ve opera gösterileri unutulmaz bir deneyim sunuyor.

THY Uçak Gövdelerini Büyüttü, Haftalık 99 Sefer Gerçekleşiyor

Türk Hava Yolları, artan ilgiyi karşılamak için 2 Ağustos’tan itibaren İstanbul-St. Petersburg hattında iki seferini geniş gövdeli Airbus A330 uçaklarıyla gerçekleştirmeye başladı. Bu değişiklik sayesinde kapasite önemli ölçüde arttı. THY hâlihazırda İstanbul Havalimanı’ndan St. Petersburg’a günlük üç karşılıklı sefer düzenliyor.

Yaz sezonuna özel olarak Antalya’dan haftada dört tarifeli sefer de sunuluyor. Pegasus ve AJet ise Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan toplam üç günlük seferle hizmet veriyor. Ayrıca Antalya, Bodrum ve Dalaman’dan kalkan haftalık 46 charter uçuşla birlikte toplamda Türkiye’den St. Petersburg’a ulaşan haftalık uçuş sayısı 99’a ulaştı.

Uçuş ağının genişlemesiyle birlikte şehir, hem bireysel gezginler hem de tur operatörleri için ideal bir yurt dışı destinasyonu haline geldi.

St. Petersburg, Avrupa vizesi alamayan ya da uzun süreçlerle uğraşmak istemeyen Türk turistler için hem kültürel hem ekonomik açıdan güçlü bir alternatif oluşturuyor. Özellikle yaz aylarında uygun iklimi, zengin sanatsal etkinlikleri ve ulaşım kolaylığıyla dikkat çeken şehir, önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.