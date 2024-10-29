Türk Hava Yolları’ndan Cumhuriyet Bayramı’na Özel Kampanya: Uygun Fiyatlarla Uçma Fırsatı

Türk Hava Yolları (THY), Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırladığı yeni kampanyasıyla yolculara büyük bir fırsat sunuyor.

Özellikle yurt içi seyahatlerde geçerli olan bu özel kampanya, 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde bilet satın alan yolculara cazip fiyatlarla seyahat etme imkanı sağlıyor.

14 Şubat – 26 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya ile biletler 849 TL’den başlayan fiyatlarla sunulmakta. İşte, bu kampanyanın detayları ve fırsatları!

THY ExtraFly ve PrimeFly Paketlerinde Avantajlı Fiyatlar

Cumhuriyet Bayramı kampanyası kapsamında THY, ExtraFly ve PrimeFly paketlerinde de uygun fiyatlar sunuyor.

Türkiye’nin en popüler hatlarından olan İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara ve Nevşehir uçuşlarında geçerli olmak üzere, ExtraFly paketinde biletler 1.229 TL, PrimeFly paketinde ise 1.299 TL’den başlayan fiyatlarla yolcuları bekliyor. Diğer tüm yurt içi uçuşlar için ise ExtraFly paketi 1.179 TL, PrimeFly paketi ise 1.239 TL olarak belirlendi.

Sınırlı Sayıda Koltuk Kapasitesi: Toplamda 78.500 Koltuk

THY’nin Cumhuriyet Bayramı kampanyası ile toplamda 78.500 koltuk kapasitesi yolcular için ayrılmış durumda.

Özellikle uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyenler için bu kampanya büyük bir fırsat sunuyor. Bu kampanya ile hem uzun süredir planladığınız yolculuğa çıkabilir hem de bütçenizi koruyabilirsiniz. Ancak, sınırlı koltuk sayısı nedeniyle erken davranmak önemli.

Kampanya Şartları ve Uygulama Detayları

Bu kampanyadan faydalanabilmek için biletlerin 29-30 Ekim 2024 tarihleri arasında satın alınması gerekiyor. Seyahatler ise 14 Şubat – 26 Mart 2025 tarihleri arasında yapılmalı. Uygulanan indirimli fiyatlar ile hem iş seyahatleri hem de tatil planları için harika bir fırsat sunuluyor.

THY’nin Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladığı kampanya ile uygun fiyatlarla seyahat etmek şimdi mümkün. ExtraFly ve PrimeFly paketlerinde sunduğu cazip fiyatlar ile yolculuğunuz daha da konforlu hale geliyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen yolcular için kampanya sınırlı sayıda koltukla sınırlı, bu yüzden elinizi çabuk tutmayı unutmayın!