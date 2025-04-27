Binter’in Hedefi: Daha Fazla Bağlantı ve Üstün Hizmet

Kanarya Adaları merkezli havayolu şirketi Binter, düşük maliyetli rakiplerin baskısına rağmen, İspanya anakarasına bağlantılarını artırarak büyümesini sürdürüyor. 1989 yılında Kanarya Adaları’nı birbirine bağlama amacıyla kurulan Binter, bugün 16 farklı rota üzerinden takımadalar içinde günlük yaklaşık 250 uçuş gerçekleştiriyor.

Şirket ayrıca, Kanarya Adaları ile İspanya anakarası arasında 18 farklı destinasyonda toplam 31 rota işletiyor. Bu genişlemeler, 31 Mart 2025 haftasında başlatılan dört yeni hatla daha da güçlendirildi.

Binter’in Ağ, Gelir ve İttifaklar Şefi Jonay Lobo Torres, şirketin ana karaya yönelik bağlantı stratejisini şu sözlerle açıkladı: “Ağımız, bağlantının zayıf veya hiç olmadığı bölgelerde hizmet sunma vizyonumuzu yansıtıyor.”

Modern Filo ile Güçlü Bölgesel Hizmet

Binter, bölgesel hizmetlerini 26 ATR turboprop uçağı ve yeni eklenen 16 Embraer E195-E2 jeti ile sürdürüyor. 40’tan fazla uçaktan oluşan filoyla şirket, yalnızca Kanarya Adaları’nı değil, aynı zamanda İspanya ana karası ve Portekiz’in bazı bölgelerini de birbirine bağlıyor.

Torres, “Filomuz, bölgesel bağlantı ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak yapılandırıldı” diyerek, hem adalar içi hem de uluslararası uçuşların önemine dikkat çekti.

Ağ Gelişimi: Yeni Destinasyonlar ve Artan Frekanslar

Binter, mevcut bağlantılarını güçlendirmenin yanı sıra yeni destinasyonlar eklemeye de odaklanıyor. Geçtiğimiz yaz, Gran Canaria’dan doğrudan seferlerle Valencia, Córdoba, Almería ve Badajoz gibi şehirlere yeni rotalar açıldı.

Torres, “Müşterilerimizin memnuniyeti, ağımızı daha da genişletmemiz için bize güven veriyor. Önümüzdeki süreçte hem yeni destinasyonlar hem de daha sık seferler planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Düşük Maliyetli Rekabet Karşısında Farklılaşan Hizmet Anlayışı

Kanarya Adaları ile İspanya anakarası arasındaki güzergahlarda Binter, Ryanair ve Vueling gibi düşük maliyetli havayollarıyla rekabet ediyor. Ancak şirket, sunduğu hizmet kalitesiyle farklılaşmayı hedefliyor.

Binter uçuşlarında, sadece 30 dakikalık kısa mesafeli seyahatlerde bile yolculara ücretsiz su, çikolata ve uçak içi eğlence hizmetleri sunuluyor. Ayrıca, Binter’in koltuk aralıkları, düşük maliyetli taşıyıcıların 28-29 inçlik aralığına kıyasla, yaklaşık 31 inç ile daha fazla konfor sağlıyor.

Torres, “Her zaman en ucuz seçenek olmayabiliriz, ancak yolcularımızın konfor ve hizmet kalitesi için biraz daha fazla ödemeyi tercih ettiğini görüyoruz” dedi.

Rekabet Ortamında Güçlü Bir Konum

Binter, özellikle daha az bilinen havaalanlarına yapılan uçuşlar ve tek taşıyıcı olduğu hatlarda zorluklarla karşılaşsa da, pazardaki varlığını sürdürülebilir kılmayı başardı. Torres, “Tüm büyük oyuncularla rekabet edebileceğimiz bir noktaya geldik” diyerek, Binter’in operasyonel başarısına vurgu yaptı.

Şirket, Vueling ve Ryanair gibi rakiplerine göre Kanarya Adaları’ndan ana karaya daha fazla rota sunarak, yolculara daha geniş bir seyahat ağı sağlıyor.