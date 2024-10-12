Louisville, Kentucky’de Uçak Kazası: Üç Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Louisville’de Cuma günü öğleden sonra meydana gelen uçak kazası, yetkililerin incelemesine konu oldu. Kazada üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan Piper PA 28 tipi uçak, yerel saatle 17:47’de Bowman Field’dan havalanmıştı. FlightAware tarafından yapılan takip, uçağın Ohio Nehri üzerinde uçtuğunu gösterdi.

Daha sonra kuzeye doğru yönelerek Indiana hava sahasına giren uçak, ardından geri dönerek Bowman Field’a yöneldi. Yetkililer, acil durumun bu esnada meydana geldiğini ve mayday çağrısıyla birlikte kazanın gerçekleştiğini belirtti.

Louisville Bölgesel Havaalanı Otoritesi Başkan Yardımcısı Darrell Watson, uçağın Bowman Field’a inmeye çalışırken Breckenridge Lane üzerinde alçaldığını ve bir araçla temas ettiğini açıkladı.

St. Matthews Belediye Başkanı Rick Tonini’nin verdiği bilgilere göre, uçakta bulunan iki kişi UofL Hastanesi’ne kaldırılırken, araçtaki kişi Baptist Health East hastanesine götürüldü. Olayda hayati tehlikesi bulunmayan yaralanmalar olduğu ve uçakta bulunan erkek pilot eğitmeni ile kadın uçuş öğrencisinin hastanede tedavi altında olduğu bildirildi. Pilotun durumunun stabil olduğu belirtildi.

Araçta bulunan yolcunun tedavi edilerek taburcu edildiği açıklandı.

Indiana, Clark County Bölgesel Havaalanı Müdürü John Scor, uçağın acil bir durumla karşılaştığını ve iniş için düz bir yer arandığını belirtti. Uçağın saatte 100 mil hızla hareket ettiğini ve kararların hızlı bir şekilde alındığını söyledi.

Kaza sonrasında kavşağın tekrar trafiğe açılmasının zaman alacağı bildirildi. Tonini, uçağın elektrikli trafik ışıklarını taşıyan iki büyük kablo direğini devirdiğini ve bunun altyapıda ciddi hasara yol açtığını söyledi. Ayrıca kazada yakıt sızıntısı yaşandığı, ancak tehlikeli madde temizliği yapılarak sızıntının kontrol altına alındığı belirtildi.

Kurtarma ekipleri uçağı bir vinçle kaldırarak düz yataklı bir kamyona yükledi ve inceleme yapılmak üzere Bowman Field’a götürdü.