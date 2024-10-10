Pegasus’tan Yeni Rota: İstanbul-Dublin Uçuşları 30 Ekim’de Başlıyor

Türkiye’nin en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden Pegasus, 30 Ekim 2024 itibarıyla İstanbul’dan Dublin’e direkt uçuşlar başlatacağını duyurdu. Yolcular, 59,99 €’dan başlayan bilet fiyatları ile seyahat edebilecekler. Biletler, Pegasus’un resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Dublin, geniş parkları, müzeleri ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pegasus, bu yeni uçuşlarla, İrlanda’nın kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyen yolculara cazip bir seyahat seçeneği sunmayı hedefliyor.

İstanbul-Dublin uçuşları ile Pegasus, Avrupa’nın önemli destinasyonlarından biri olan Dublin’e uygun fiyatlı uçuşlar sağlayarak seyahatseverlere yeni bir rota eklemiş olacak.