Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi Maçı Nerede ve Ne Zaman Oynanacak? Yayın Bilgileri

UEFA Avrupa Ligi‘nde heyecan sürüyor. Beşiktaş, 5. hafta maçında İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek.

UEFA’nın aldığı maç yeri kararı ise büyük merak uyandırdı. Taraftarlar, Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv mücadelesinin yayın bilgilerini ve maçın hangi ülkede oynanacağını araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar:

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv Maçı Nerede Oynanacak?

TRT Spor’un haberine göre, UEFA, Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki maçın İstanbul’da oynanmaması yönünde bir karar aldı.

Ancak maçın kesin olarak hangi ülkede ve stadyumda yapılacağı henüz netleşmedi. UEFA’nın maç yerini hafta sonuna kadar açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv Maçı Ne Zaman?

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 28 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek. Maçın saati ve yayın kanalı gibi ayrıntılar UEFA’nın duyurusu ile netleşecek.

Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv Maç Yayını ve Diğer Detaylar

Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi canlı izleyebilmek için yayın kanalı hakkında bilgi edinmek istiyor. UEFA’nın aldığı maç yeri kararı doğrultusunda güncel yayın bilgileri de kısa süre içerisinde açıklanacak.