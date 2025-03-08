Heathrow Havalimanı Üçüncü Pist Planlarını Gözden Geçiriyor

Londra’daki Heathrow Havalimanı (LHR), uzun süredir gündemde olan üçüncü pist projesiyle ilgili yeni stratejiler geliştiriyor. Planlanan genişletme için maliyetleri azaltmanın yollarını araştıran havalimanı yönetimi, daha kısa bir pist inşa etmeyi de düşünüyor.

Önerilen Değişiklikler ve Maliyet Azaltma Stratejileri

Heathrow Havalimanı, mevcut iki pistiyle tam kapasitede çalışıyor ve ek yolcu taşıma kapasitesini yalnızca daha büyük uçaklar kullanarak artırabiliyor. Avrupa’daki rakipleri Paris ve Amsterdam dört ve altı pistle faaliyet gösterirken, Heathrow’un kapasite sorunlarına çözüm bulması kritik bir gereklilik haline geldi.

Alternatiflerden biri, M25 otoyolunun bir tünel ile geçilmesini gerektirmeyecek şekilde, kuzeybatıya doğru daha kısa bir pist inşa edilmesini kapsıyor. Havalimanı yönetimi, bu seçeneğin uygulanabilirliğini detaylı olarak inceliyor.

CEO Thomas Woldbye’nin Açıklamaları

Heathrow Havalimanı CEO’su Thomas Woldbye, geçen ay yaptığı açıklamada, üçüncü pist teklifinin bu yaz sunulacağını duyurdu. Hükümetin projeye onay vermesinin ardından, yeni pistin 2035’e kadar hizmete girebileceğini belirtti.

Havalimanının genişletilmesi, bölgesel ve ulusal ekonomiye büyük katkılar sağlayacak. Yeni pistin ticaret ve ulaşım sektörüne önemli faydalar sunması bekleniyor.

Heathrow’un Değerli Slotları

Heathrow, dünyanın en değerli havaalanı slotlarına sahip olmasıyla biliniyor. Sınırlı slot bulunabilirliği, havayolları arasında yoğun bir rekabete yol açıyor. Özellikle transatlantik ve Asya rotaları için sabah slotları, Oman Air’in 2016’daki 73 milyon dolarlık slot satın alımında görüldüğü gibi astronomik fiyatlara ulaşabiliyor.

AB düzenlemeleri, slot tahsislerinin adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla 1990’lı yıllardan bu yana yürülükte. Ancak, yeni giren havayolları için slot elde etmek büyük finansal yatırım gerektiriyor ve bu durum rekabeti daha da zorlu hale getiriyor.

Havalimanındaki Son Gelişmeler

Geçtiğimiz hafta Heathrow Havalimanı’nın 4. Terminali’nde trajik bir olay yaşandı. Bir Ferrovial İnşaat çalışanının, yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybetmesi, havalimanındaki güvenlik önlemlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini gözler önüne serdi.

Heathrow Havalimanı, kapasitesini artırmak için üçüncü pist projesini yeniden değerlendiriyor. Daha kısa bir pist alternatifi, maliyetleri azaltabilir ve genişleme sücrecini kolaylaştırabilir. Bununla birlikte, havalimanı slotlarının değeri ve artan talep göz önüne alındığında, bu kararın havayolu sektöründe büyük yankı uyandıracağı kesin.