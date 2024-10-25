Kış Saati Uygulaması Başlıyor: Türkiye’de Saatler Geri Alınacak mı?

Bu hafta sonu, 26 Ekim Cumartesi gününü 27 Ekim Pazar gününe bağlayan gece, Avrupa genelinde kış saati uygulaması başlayacak. Peki, Türkiye’de saatler geri alınacak mı? Türkiye, bu uygulamadan nasıl etkilenecek?

Avrupa’da Kış Saati Uygulamasına Geçiş

Avrupa’nın neredeyse tamamı, bu hafta sonu kış saati uygulamasına geçiyor. Yaz saatinin sona ermesiyle birlikte, saatler bir saat geri alınacak. Örneğin, Avrupa’da sabaha karşı 03.00’te saatler 02.00’ye çekilecek. Ancak Türkiye, yaklaşık 9 yıldır kalıcı olarak yaz saati uygulamasına geçiş yapmış durumda.

Bu durum, özellikle öğrenci velileri arasında tartışmalara yol açıyor. Güneş ışığından daha fazla faydalanma amacıyla yapılan bu uygulama, hâlâ bazı çevreler tarafından eleştiriliyor.

Türkiye’de Saatler Sabit Kalacak

Bu hafta sonu, Türkiye’de saatler sabit kalacakken, Avrupa ülkeleri saatlerini geri alacak. Dolayısıyla, Türkiye ile Avrupa arasında saat farkı iki katına çıkacak. Bu durum, özellikle seyahat edenler ve iş ilişkileri kuranlar için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Bakanlıkların Açıklamaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde kış saati uygulaması hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Bakan, Türkiye’nin kış saati uygulamasına geçmeyi düşünmediğini vurgularken, illerin mesai ve okul saatleriyle ilgili değişiklikler yapabileceğini ifade etti. Bu açıklama, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da dikkate alındı ve 81 il valiliğine, okul saatlerinin yeniden düzenlenmesi talimatı gönderildi.

Kış Saati Uygulamasına Geçişin Etkileri

Kış saati uygulamasının Türkiye’deki etkileri, özellikle eğitim kurumları ve iş yerleri açısından gözlemlenecek.

Hükümet, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kalıcı yaz saati uygulamasını sürdürmeye devam ediyor. Ancak, bu kararın toplumsal etkileri ve çeşitli kesimlerden gelen tepkiler hükümetin politikalarını nasıl etkileyecek, merak konusu.