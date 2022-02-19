Haklarını arayan çalışanları işsiz bırakan Migros’a tepkiler çığ gibi! Binlerce kişi boykot çağrısı yaptı

Türkiye’nin ünlü market zinciri Migros, günlerdir eylemde olan depo çalışanlarının seslerine kulak vermedi ve 257 işçiyi kara kışta işten çıkardı. Aldıkları zammı yetersiz bulan işçiler, haklarını ararken evlerine ekmek götüremez hale geldi. Migros’un vurdum duymazlığı sonrası sosyal medyada boykot sesleri yükseldi. Konu hakkında binlerce tweet atılırken, birçok kullanıcı işçinin hakkını teslim edene kadar Migros’tan alışveriş yapmayacağını söyledi.

Aldıkları zammı beğenmeyen Migros depo çalışanları, eylemlerini sürdürüyor. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36 oranında gelirken, Türkiye’nin ünlü market zincirinin depo çalışanları yüzde 8 oranında zam aldıklarını belirterek iş bıraktı.

Migros işçilerle arayı bulmak yerine 257 çalışanı kara kışta işsiz bıraktı. İşçiler haklarını ararken doğal gaz ve elektrik faturalarının bir hayli arttığı dönemde evlerine ekmek götüremez hale geldi. Depo çalışanları dün Migros’un sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki evinin önünde eylemlerini sürdürdü. Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan işçiler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olaya el attı. Bakan Bilgin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız.” dedi.