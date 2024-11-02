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Kumluca Hal Fiyatları 3 Kasım 2024

Kerim Güler
2 Kasım 20240

Kumluca’da güncel sebze ve meyve fiyatları merak ediyorsanız, aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz. İşte Kumluca halinden bazı ürünlerin fiyatları:

Domatesler

  • Domates: 40,00₺
  • Yuvarlak Domates: 65,00₺
  • Oval Domates: 65,00₺

Biber Çeşitleri

  • Acı Çarli Biber: 43,00₺
  • Sivri Biber: 40,00₺
  • Kıl Sivri Biber: 50,00₺
  • Kılçık Sivri: 60,00₺
  • Dolma Biber: 35,00₺
  • Kapya Biber: 62,00₺
  • Şili Kırmızı: 120,00₺
  • Şili Yeşil: 50,00₺
  • Macar Çarli: **.00₺
  • Jalapone Biber: 60,00₺
  • Cin Biber: 80,00₺

Salatalık ve Kabak

  • Salatalık: 30,00₺
  • Silör: 40,00₺
  • Dikenli Salatalık: 30,00₺
  • Beyaz Kabak: 33,00₺

Patlıcan

  • Patlıcan: 25,00₺
  • Topak Patlıcan: 33,00₺
  • Oval Patlıcan: 33,00₺

Fasulye

  • Fasulye: 50,00₺

Bu fiyatlar, ürünlerin tazeliği ve mevsim koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kumluca’daki sebze ve meyve fiyatlarını takip ederek, bütçenize uygun alışveriş yapabilirsiniz!

Kaynak: batiakdeniztv

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