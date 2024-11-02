Kumluca Hal Fiyatları 3 Kasım 2024

Kumluca’da güncel sebze ve meyve fiyatları merak ediyorsanız, aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz. İşte Kumluca halinden bazı ürünlerin fiyatları:

Domatesler

Domates : 40,00₺

: 40,00₺ Yuvarlak Domates : 65,00₺

: 65,00₺ Oval Domates: 65,00₺

Biber Çeşitleri

Acı Çarli Biber : 43,00₺

: 43,00₺ Sivri Biber : 40,00₺

: 40,00₺ Kıl Sivri Biber : 50,00₺

: 50,00₺ Kılçık Sivri : 60,00₺

: 60,00₺ Dolma Biber : 35,00₺

: 35,00₺ Kapya Biber : 62,00₺

: 62,00₺ Şili Kırmızı : 120,00₺

: 120,00₺ Şili Yeşil : 50,00₺

: 50,00₺ Macar Çarli : **.00₺

: **.00₺ Jalapone Biber : 60,00₺

: 60,00₺ Cin Biber: 80,00₺

Salatalık ve Kabak

Salatalık : 30,00₺

: 30,00₺ Silör : 40,00₺

: 40,00₺ Dikenli Salatalık : 30,00₺

: 30,00₺ Beyaz Kabak: 33,00₺

Patlıcan

Patlıcan : 25,00₺

: 25,00₺ Topak Patlıcan : 33,00₺

: 33,00₺ Oval Patlıcan: 33,00₺

Fasulye

Fasulye: 50,00₺

Bu fiyatlar, ürünlerin tazeliği ve mevsim koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kumluca’daki sebze ve meyve fiyatlarını takip ederek, bütçenize uygun alışveriş yapabilirsiniz!

Kaynak: batiakdeniztv