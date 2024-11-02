Kumluca Hal Fiyatları 3 Kasım 2024

Kumluca’da güncel sebze ve meyve fiyatları merak ediyorsanız, aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz. İşte Kumluca halinden bazı ürünlerin fiyatları:
Domatesler
- Domates: 40,00₺
- Yuvarlak Domates: 65,00₺
- Oval Domates: 65,00₺
Biber Çeşitleri
- Acı Çarli Biber: 43,00₺
- Sivri Biber: 40,00₺
- Kıl Sivri Biber: 50,00₺
- Kılçık Sivri: 60,00₺
- Dolma Biber: 35,00₺
- Kapya Biber: 62,00₺
- Şili Kırmızı: 120,00₺
- Şili Yeşil: 50,00₺
- Macar Çarli: **.00₺
- Jalapone Biber: 60,00₺
- Cin Biber: 80,00₺
Salatalık ve Kabak
- Salatalık: 30,00₺
- Silör: 40,00₺
- Dikenli Salatalık: 30,00₺
- Beyaz Kabak: 33,00₺
Patlıcan
- Patlıcan: 25,00₺
- Topak Patlıcan: 33,00₺
- Oval Patlıcan: 33,00₺
Fasulye
- Fasulye: 50,00₺
Bu fiyatlar, ürünlerin tazeliği ve mevsim koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kumluca’daki sebze ve meyve fiyatlarını takip ederek, bütçenize uygun alışveriş yapabilirsiniz!
Kaynak: batiakdeniztv