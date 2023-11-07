Oasis Marina Yeni Foça: Kuzey Ege’ye Modern Yat Limanı

Türkiye’nin en yeni ve modern yat limanlarından biri olan Oasis Marina Yeni Foça, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla resmi açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, Ayvalık ile Çeşme arasında bir yat limanının eksikliğini vurgulayarak, Oasis Marina’nın bu boşluğu doldurduğunu belirtti.

Oasis Marina Yeni Foça, deniz park kapasitesi olarak 245 yatı ağırlayacak şekilde planlanmışken, kara park kapasitesi de 100 yatı karşılayacak düzeyde tasarlandı. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu bölgede daha önce böylesi bir yat limanının bulunmadığını vurgulayarak, Oasis Marina’nın Kuzey Ege’nin doğal güzelliklerine ev sahipliği yapacağını belirtti.

Oasis Marina Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Emre Kazan, marinanın tasarımını dünya standartlarında ve sürdürülebilirlik ilkesiyle gerçekleştirdiklerini ifade etti. Projenin yüzde 100 öz sermaye ile tamamlandığını belirten Kazan, sektörde yeni fırsatlara açık olduklarını söyledi.

Marinanın cazibe alanlarını gezen Bakan Uraloğlu, yeni Foça’nın tarihi dokusuna uygun olarak inşa edilen bir yat limanının halka açık restoran, kafe, mağaza, konferans salonu, yüzme havuzu, tenis kortu ve yürüyüş alanları gibi özelliklerle zenginleştiğini ifade etti.

Oasis Marina Müdürü Umut Tepedelenlioğlu, Oasis Marina Yeni Foça’nın yatçılık dünyasında hızla tanınan bir rota haline geldiğini söyledi.

Oasis Marina Yeni Foça, İzmir şehir merkezine sadece 30 dakika uzaklıkta konumlanıyor. Marina, deniz tutkunlarına ve bölge halkına özel bir deneyim sunmak için mağazaları, restoranları, kafeteryaları, fitness ve SPA merkezi, yüzme havuzu ve tenis kortu gibi özel imkanlar sunuyor. Ayrıca, Oasis Marina’da İzmir’in önde gelen markalarından bazıları da hizmet veriyor.

Dünya standartlarında bir marina olan Oasis Marina Yeni Foça, 50 metre uzunluğa kadar olan yatlara hizmet verebilecek özel yakıt ikmal ve atık su alım tesislerine sahip. Ayrıca, marina, helikopter iniş alanı ile modern bir marina için gerekli olan tüm hizmetleri sunma konusunda iddialı. Yatçılar, teknelerini karaya alıp bakım ve onarım işlemlerini güvenle yaptırabilecekleri altyapıya sahipler. Oasis Marina’da bulunan Travel Lift 110 tonluk kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Ayrıca, kış sezonunun başlangıcını kutlamak amacıyla Oasis Marina, 11-12 Kasım tarihlerinde ‘Oasis Marina Atatürk Kupası’na ev sahipliği yapacak. Bu yarışlar, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) iş birliği ile düzenlenecek ve katılacak yelkenli tekneler, Eski Foça Coğrafi Rotası ve Tavşan Adası Coğrafi Rotası’nda yarışacaklar.