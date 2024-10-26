DEM Parti Milletvekili Gazeteci Cengiz Çandar Kimdir, Nereli? Cengiz Çandar Meclis’teki Konuşması

Cengiz Çandar, gazeteci, yazar ve siyasi analist olarak Radikal gazetesinde yazılarına devam etmektedir. Güncel siyasi konular üzerinde yorumlar yapmaktadır.

Cengiz Çandar, geçmişte Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın özel danışmanı olarak görev almış ve Orta Doğu tarihi ve politikası üzerine dersler vermiştir.

Cengiz Çandar’ın Eğitim Hayatı ve Erken Yılları

1948 yılında Ankara’da doğan Cengiz Çandar, ilkokul eğitimine Ankara’daki Namık Kemal İlkokulu’nda başlamıştır. Ortaokul eğitimini Kayseri’deki Talas Amerikan Okulu’nda tamamlamış, lise öğrenimini Mersin’deki Tarsus Amerikan Koleji’nde bitirmiştir. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Üniversiteden sonra ODTÜ’de asistan olarak görev yapmış ve Osmanlı Devleti’nin Çandarlı ailesine mensup olduğu bilgisi ile dikkat çekmiştir. 1970-1971 yıllarında, Doğu Perinçek’in liderlik ettiği Proleter Devrimci Aydınlık dergisinin yazı işleri müdürlüğünü üstlenmiştir. 12 Mart askeri darbesi sonrasında yurtdışına kaçan Çandar, Filistin direnişi ile bağlantılı olarak Şam ve Beyrut’ta yaşamış, ardından Cenevre, Paris ve Amsterdam’da bulunmuştur.

Gazetecilik Kariyerine İlk Adımlar

Cengiz Çandar, 1976 yılında “Vatan” gazetesinde dış haberler şefi olarak gazetecilik kariyerine başlamıştır. Türk Haberler Ajansı, Cumhuriyet, Hürriyet ve 1989-1991 yıllarında Güneş gazetelerinde çalışmıştır. 1991-2000 yılları arasında Sabah gazetesinde önemli görevlerde bulunmuş, daha sonra Yeni Şafak ve Referans gazetelerinde yazmıştır.

1980’lerin başında Lübnan ve İran gibi bölgelerde bulunmuş, ikinci yarısında ise Doğu Avrupa ve eski Sovyetler Birliği’nde gazetecilik yapmıştır.

Siyasi Danışmanlık ve Akademik Çalışmalar

Cengiz Çandar, 1991-1993 yılları arasında Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın özel danışmanı olarak görev almıştır. 1993-1995 yıllarında Bosna-Hersek başta olmak üzere Balkanlar’a yönelmiştir.

1997-1999 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Orta Doğu tarihi ve politikası dersleri vermiştir. 1999-2000 yıllarını ABD’de geçirmiş ve kariyerine Radikal gazetesinde yazarlık yaparak devam etmiştir.

Güncel Siyasi Yorumlar ve Tartışmalar

Cengiz Çandar, Radikal gazetesinde yazılar yazmaya devam etmektedir. 2013 Gezi Parkı olayları sırasında “kırmızı fularlı kız” olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil’in PKK terör örgütüne katılmasını eleştiren ifadeler kullanmış, bu durum tartışmalara neden olmuştur.

Ayrıca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili açıklamaları dikkat çekmiştir. 2018 yılında İngiliz İşçi Partisi Kongresi’nde “Türkiye: Demokrasinin Sonu mu?” konulu konferansa davet edilmiştir.

Meclis Konuşması

Cengiz Çandar’ın Eserleri

Cengiz Çandar, gazetecilik kariyeri boyunca birçok kitap kaleme almıştır. İşte eserleri:

1976 – Direnen Filistin

– Direnen Filistin 1981 – Dünden Yarına İran

– Dünden Yarına İran 1983 – Ortadoğu Çıkmazı

– Ortadoğu Çıkmazı 1983 – Tarihle Randevu

– Tarihle Randevu 1987 – Güneşin Yedi Rengi

– Güneşin Yedi Rengi 1999 – Benim şehirlerim

– Benim şehirlerim 2012 – Mezopotamya Ekspres

Bu eserler, Orta Doğu’nun tarihi ve siyasi yapısını ele almaktadır. Cengiz Çandar, bu kitapları ile okuyuculara farklı perspektifler sunmaktadır.

Cengiz Çandar, gazetecilik, siyasi danışmanlık ve akademik çalışmaları ile Türkiye’nin siyasi sahnesinde yer almaktadır. Cengiz Çandar’ın hayatı, sadece gazetecilik kariyeri değil, aynı zamanda tarih ve politika alanındaki birikimleri ile şekillenmiştir. Onun eserleri, okuyuculara geniş bir bilgi sunmaktadır.