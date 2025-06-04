Virgin Atlantic ve TCS’ten Havacılıkta Dijital Dönüşüm Hamlesi

Virgin Atlantic ve TCS, havacılık sektöründe dijital dönüşüm başlatıyor. İngiltere merkezli Virgin Atlantic, Tata Consultancy Services (TCS) ile yedi yıllık stratejik bir ortaklık kurarak operasyonlarını yapay zeka, bulut teknolojisi ve sürdürülebilirlik ekseninde dönüştürmeyi hedefliyor. Bu adım, yalnızca bir teknoloji modernizasyonu değil, aynı zamanda sektörün geleceğini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm planı olarak öne çıkıyor.

Operasyonlarda Yeni Dönem Başlıyor

Virgin Atlantic’in TCS ile başlattığı bu yeni iş birliği, havayolunun tüm teknoloji altyapısının modernizasyonunu içeriyor. TCS, yapay zeka destekli ve bulut tabanlı bir dijital çekirdek oluşturarak operasyonları daha çevik ve dayanıklı hale getirmeyi hedefliyor.

Gerçek zamanlı içgörü sunacak sistemler sayesinde operasyonel kontrolün hızlanması, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve hizmet süreçlerinin daha verimli hale gelmesi bekleniyor.

Komuta Merkezi ile Anlık Karar Desteği

Bu kapsamlı dönüşümün önemli bir parçası da Virgin Atlantic ve TCS tarafından ortaklaşa kurulacak olan gelişmiş Teknoloji Komuta Merkezi. Bu merkez, havayolu operasyonlarının kalbi olacak. Mürettebat, kargo, mühendislik ve müşteri hizmetleri arasında anlık veri akışı sağlayarak yer ekiplerinden kabin personeline kadar tüm birimlerin daha hızlı ve etkili kararlar almasına olanak tanıyacak.

Yolculara Kişiselleştirilmiş Deneyim

Yapay zeka ve gelişmiş analiz araçları sayesinde Virgin Atlantic, yolcularına daha kişiselleştirilmiş ve bağlantılı bir seyahat deneyimi sunmayı planlıyor. Check-in süreçlerinden uçak içi hizmetlere kadar her temas noktasında bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış çözümlerle hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

TCS’nin Teknoloji Gücüyle Yeni Gelir Modelleri

Virgin Atlantic, TCS’nin amiral gemisi platformları Cognix™ ve AI WisdomNext™ teknolojilerini kullanarak operasyonel süreçlerde otomasyon, sistem gecikmesini azaltma ve akıllı tahmin gibi alanlarda önemli iyileştirmeler planlıyor. Bu altyapı, sadece mevcut süreçlerin modernizasyonunu değil, aynı zamanda havayolu perakendeciliği ve seyahat teknolojisi alanlarında yeni gelir modellerinin geliştirilmesini de mümkün kılacak.

Sürdürülebilirlik Odakta

Virgin Atlantic’in dönüşüm vizyonunun merkezinde sürdürülebilirlik yer alıyor. Havayolu, 2050 yılına kadar Net Sıfır emisyon hedefini belirlemiş durumda.

2023 yılında tamamen Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) ile gerçekleştirdiği transatlantik uçuşla öncü bir rol üstlenen Virgin Atlantic, bu iş birliği sayesinde dijital altyapısına sürdürülebilirliği entegre ederek atıkları azaltmayı ve verimliliği artırmayı hedefliyor.

TCS’den Küresel Uzmanlık

Tata Consultancy Services, 30 yılı aşkın havacılık deneyimiyle dünyanın önde gelen havayollarıyla iş birlikleri yürütüyor. TCS Aviana™ gibi sektöre özel araçlarla desteklenen bu uzmanlık, Virgin Atlantic’in dijital dönüşüm sürecine kapsamlı bir katkı sağlayacak. İngiltere genel merkezli özel ekip, havayolunun kültürüne ve sistemlerine dair derin bağlamsal bilgiyle projeye yön verecek.

İngiltere’den Dünyaya Dijital Havacılık Vizyonu

TCS’nin İngiltere’deki 50 yıllık geçmişi ve 200’den fazla büyük markayla süregelen iş birlikleri, ülkenin dijital ekonomisine olan katkısını pekiştiriyor. Virgin Atlantic ortaklığı, bu katkıyı küresel ölçekte dijital havacılık çözümlerine dönüştürme yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Seyahat Sektöründe Yeni Bir Dönem

Virgin Atlantic ve TCS ortaklığı, sadece mevcut süreçleri dönüştürmekle kalmıyor; aynı zamanda seyahat sektöründe veri odaklı, müşteri merkezli ve sürdürülebilir bir gelecek için güçlü bir temel oluşturuyor.

2024 yılı itibarıyla 5 milyondan fazla yolcu taşıyan ve dört kıtada 30 varış noktasına hizmet veren Virgin Atlantic, bu yeni dijital hamleyle küresel ölçekte büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

Bu ortaklık, havacılık endüstrisinin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçiyor. Virgin Atlantic ve TCS, teknolojiyle yeniden şekillenen bir havacılık vizyonunun öncüsü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.