AirBaltic 2025-26 Kış Uçuş Ağına Üç Yeni Uluslararası Rota Ekledi

Letonya merkezli havayolu şirketi airBaltic, 2025-26 kış sezonu uçuş ağına yönelik önemli bir genişleme planını duyurdu. Yeni duyurular, Baltık ülkeleri ve Avrupa’nın dört bir yanındaki yolculara daha fazla destinasyon ve daha sık bağlantı imkânı sunarak seyahat seçeneklerini ciddi ölçüde artırıyor.

AirBaltic’ten Üç Yeni Uluslararası Rota

Havayolu, kış sezonunda yolcu taleplerine yanıt verecek şekilde üç yeni direkt uluslararası uçuş hattı başlatıyor. Riga-Faro, Tallinn-Madeira ve Gran Canaria-Ljubljana rotaları, hem güneşli destinasyonlara yönelen yolcular hem de kültürel ve doğa odaklı tatiller arayanlar için dikkat çekici seçenekler sunuyor.

Yeni rotalardan ilki, Letonya’nın başkenti Riga ile Portekiz’in güneyinde yer alan, ılıman iklimi ve golf turizmiyle bilinen Faro’yu birbirine bağlıyor. İkinci rota, Estonya’nın başkenti Tallinn ile Atlantik Okyanusu’ndaki subtropikal Madeira Adası arasında hizmet verecek. Üçüncü yeni hat ise, İspanya’nın Kanarya Adaları’ndaki Gran Canaria’dan Slovenya’nın başkenti Ljubljana’ya doğrudan bağlantı sağlayacak. Bu rotalar, özellikle kış aylarında güneşli ve sıcak bölgelere yönelmek isteyen Baltık ülkesi vatandaşlarına alternatif güzergâhlar sunmayı amaçlıyor.

Amsterdam Uçuşlarında Frekans Artışı

AirBaltic ayrıca Riga, Tallinn ve Vilnius kalkışlı Amsterdam uçuşlarının sıklığını artırıyor. Riga’dan haftada 19, Tallinn ve Vilnius’tan ise haftada 14’er sefer yapılacak. Bu düzenlemeyle birlikte, Baltık ülkelerinden çıkan yolcular Avrupa genelinde ve ötesinde daha fazla noktaya kolay bağlantı kurabilecek.

Amsterdam’ın Avrupa’daki konumu ve aktarma merkezi olarak önemi göz önünde bulundurulduğunda, bu artışın hem iş hem de turistik seyahatler açısından büyük avantaj sağlayacağı öngörülüyor.

Dubai Seferleri Güçleniyor

Orta Doğu hattında da önemli adımlar atan airBaltic, Riga’dan Dubai’ye yapılan seferleri günlük düzeye çıkarıyor. Vilnius’tan yapılan uçuşların ise haftalık dört sefere ulaşması planlanıyor. Bu adım, Kuzey Avrupa ile Körfez Bölgesi arasındaki artan yolcu talebine stratejik bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

Dubai’nin transit merkezi olarak önemi ve turistik cazibesi, bu hattın genişletilmesinde belirleyici rol oynadı.

Yeni düzenlemelerle birlikte airBaltic, bölgedeki ağını genişletmeyi ve daha fazla yolcuyu bu önemli destinasyona taşımayı hedefliyor.

Yaz Rotalarına Kış Uzatması

AirBaltic, yalnızca yeni hatlar ve frekans artışlarıyla değil, aynı zamanda yaz sezonuna ait bazı rotaların kış aylarına uzatılmasıyla da dikkat çekiyor. Riga’dan Pisa ve Porto’ya yapılan uçuşlar Kasım 2025’e kadar devam edecek. Ayrıca, Riga-Catania (Sicilya) hattı Mart 2026’da sezon dışı dönemde erken başlayacak. Bu uygulama, yolculara daha fazla esneklik sağlarken, yıl boyunca dengeli bir yolcu akışı oluşturmayı amaçlıyor.

Genişleme Müşteri Verilerine Dayanıyor

AirBaltic’in kış sezonu planlaması, Mart 2025’te yapılan çevrimiçi müşteri anketinden elde edilen verilerle şekillendirildi. 25 ülkede yaklaşık 12.000 katılımcıyla yapılan bu çalışma, yolcu tercihleri ve seyahat alışkanlıkları hakkında önemli bulgular sundu.

Ankete göre, yolcuların %89’u airBaltic’i tercih ettiklerini belirtti. Letonya’da bu oran %96, Estonya’da %93 ve Finlandiya’da %90’a ulaştı. Bu yüksek memnuniyet oranları, şirketin güçlü bölgesel konumunu ve yolcu odaklı stratejilerinin başarısını ortaya koydu.

airBaltic’ten Stratejik Hamle

Havayolu, kış sezonuna yönelik bu kapsamlı düzenlemelerle birlikte hem eğlence hem iş amaçlı seyahatleri kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni rotalar, frekans artışları ve yaz destinasyonlarının sezon uzatmaları sayesinde airBaltic, rekabetin yüksek olduğu Avrupa havayolu pazarında konumunu daha da sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Güncellenen uçuş planlamalarıyla birlikte Baltık bölgesindeki yolcular artık daha fazla destinasyona doğrudan ve esnek şekilde ulaşabilecek.