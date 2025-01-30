ABD’de Yolcu Uçağı ve Askeri Helikopter Havada Çarpıştı!

ABD’nin başkenti Washington yakınlarında gerçekleşen şok edici kazada, American Airlines’a ait bir yolcu uçağı ile içinde 3 askeri personelin bulunduğu bir askeri helikopter havada çarpıştı. Peki, bu trajik olay nasıl gerçekleşti? Kazanın arkasında teknik bir hata mı var, yoksa insan faktörü mü devrede? İşte detaylar!

ABD’nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında korkunç bir hava kazası meydana geldi. Kansas’tan gelen American Airlines’a ait yolcu uçağı, 60 yolcu ve 4 mürettebatıyla inişe hazırlanırken, 3 askeri personelin bulunduğu bir askeri helikopterle havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki hava aracı da Potomac Nehri’ne düştü.

Olay Anı: Sosyal Medyada Yayılan Görüntüler

Kazaya ilişkin ilk görüntüler sosyal medyada yayıldı. Tanıklar, uçak ve helikopterin havada çarpıştığını ve ardından dumanlar içinde Potomac Nehri’ne düştüğünü belirtti. Çarpışmanın hemen ardından havalimanındaki tüm uçuşlar iptal edildi ve güvenlik önlemleri arttırıldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları ve Soğuk Hava Faktörü

Kazadan kurtulan olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak havanın ve suyun oldukça soğuk olması, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Ronald Reagan Havalimanı ve Potomac Nehri çevresine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Beyaz Saray ve Pentagon’dan Açıklamalar

Fox News’e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın olayla ilgili bilgilendirildiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Pentagon yetkilileri ise düşen askeri helikopterde herhangi bir üst düzey yetkilinin bulunmadığını doğruladı.

Donald Trump## Donald Trump\u201tan Dikkat Çeken Açıklama: “Önlenmesi Gereken Bir Kazaydı”

ABD Başkanı Donald Trump, kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kurtarma ekiplerine teşekkür ederken, olayın detaylarını yakından izlediklerini vurguladı. Daha sonra Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, “Helikopter uzun süre boyunca doğrudan uçağa doğru gidiyordu. Kontrol kulesi neden müdahale etmedi? Bu, önlenebilecek bir kazaydı” ifadelerini kullandı.

Kazayla İlgili Soruşturma Devam Ediyor

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazayla ilgili resmi soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için kara kutuların incelendiğini ve tanık ifadelerinin toplandığını bildirdi.

ABD’deki bu büyük hava kazasıyla ilgili yeni gelişmeler geldikçe güncellemeler yapılacak.