Southampton Havalimanı’ndan Seyahat Devrimi: Yapay Zeka Destekli Dijital Asistan Hizmete Girdi!

Yolculuk sırasında sıkça yaşanan “nereye gitmeliyim?”, “uçuşum hangi kapıda?” ya da “yardıma ihtiyacım var ama kime ulaşmalıyım?” gibi sorular artık Southampton Havalimanı’nda tarihe karışıyor. Çünkü havalimanı, yapay zeka destekli dijital asistanını resmen hizmete soktu. Üstelik bu teknoloji sadece bilgi vermekle kalmıyor, yolculuk deneyimini uçtan uca kişiselleştiriyor. Peki bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor ve yolculara neler sunuyor?

Yapay Zeka Yolculuğunuzu Nasıl Kolaylaştırıyor?

Southampton Havalimanı’nın Hello Lamp Post iş birliğiyle hayata geçirdiği bu dijital asistan, yolculara gerçek zamanlı uçuş bilgileri, yönlendirme ve kişisel destek sunuyor. QR kodlar aracılığıyla kolayca erişilebilen sistem, cep telefonlarına özel bir danışman gibi çalışıyor. Yani artık “giriş kapısı nerede?” gibi basit ama hayati sorulara cevap bulmak için personel aramanıza gerek yok.

Bu yenilik, özellikle yoğun yaz sezonu öncesinde yolcuların terminal içindeki deneyimini optimize etmek amacıyla geliştirildi. Seyahat ederken zamanla yarışan herkes için bu, büyük bir konfor artışı demek.

Glasgow’daki Başarı Hikayesi İlham Verdi

Yeni sistem Southampton’a gelmeden önce kardeş havalimanı olan Glasgow Havalimanı’nda test edildi. Connected Places Catapult ile yapılan bu pilot uygulama, özellikle özel yardıma ihtiyaç duyan yolcular için umut verici sonuçlar doğurdu:

Müşteri hizmetlerine gelen sorularda %50 azalma

Yılda 12.300’den fazla yolcuya destek

%86 memnuniyet oranı

Bu veriler sadece teknolojinin işlevselliğini değil, aynı zamanda kullanıcıların dijital asistanı ne kadar benimsediğini de gösteriyor. Başarıyı gören Southampton Havalimanı yönetimi, teknolojiyi daha da geliştirerek tüm yolcuların hizmetine sunma kararı aldı.

Erişilebilirlikte Öncü: Teknoloji Herkes İçin Var

Southampton Havalimanı, zaten erişilebilirlik konusunda güçlü bir üne sahip. Geçtiğimiz yıl Sivil Havacılık Otoritesi’nin Yıllık Erişilebilirlik Raporu’nda en yüksek derece olan “Çok İyi” notunu almıştı.

Yeni dijital asistan, bu başarıyı daha da ileriye taşıyor. Özellikle engelli ve hareket kabiliyeti sınırlı yolcular için kapsayıcı bir deneyim sunmak artık sadece hedef değil, gerçeklik.

Yöneticilerden Güçlü Mesajlar

Southampton Havalimanı Genel Müdürü Gavin Williams, bu dönüşüm hakkında şunları söyledi:

“Gerçek zamanlı bilgilere erişim sağlayan bu teknolojiyi devreye alabilmekten dolayı çok mutluyuz. Yapay zeka destekli asistanımız, herkes için daha sorunsuz ve kişisel bir yolculuk deneyimi sunacak.”

Hello Lamp Post CEO’su Tiernan Mines ise dijital asistanın havalimanı personelinin yükünü hafifletirken, yolcu memnuniyetini artıran güçlü bir araç olduğunu vurguladı:

“Tekrarlayan sorulara dijital yanıtlar vererek personelin daha önemli işlere odaklanmasını sağlıyoruz. Bu iş birliğinin bir parçası olmak gurur verici.”

Geleceğin Havalimanı Bugün Başladı

Southampton Havalimanı, teknolojiyi sadece vitrin süsü olarak değil, yolcu deneyimini merkezine alan bir hizmet unsuru olarak kullanıyor. Hello Lamp Post destekli yapay zeka asistanı sayesinde, hem erişilebilirlik artıyor hem de yolculuklar daha sorunsuz hale geliyor.

Modern Seyahatin Kalbinde Bir Havalimanı: Southampton

Southampton Havalimanı, yalnızca İngiltere’nin güney kıyısındaki bir hava ulaşım noktası değil; aynı zamanda köklü geçmişi, stratejik konumu ve çağdaş hizmetleriyle öne çıkan bir merkez. Hem tarihî önemiyle dikkat çekiyor hem de güncel teknolojilere yaptığı yatırımlarla yolculara kusursuz bir deneyim vadediyor. Peki bu havalimanı neden bu kadar önemli? Hangi yenilikleriyle öne çıkıyor? Gelin, bu soruların cevaplarını birlikte keşfedelim.

Tarihçesiyle Efsaneleşen Bir Havalimanı

Southampton Havalimanı’nın tarih sahnesine ilk çıkışı 1936 yılına dayanıyor. Öyle ki, burada dünyaca ünlü Supermarine Spitfire uçağının ilk test uçuşları gerçekleştirilmiş. Havacılık meraklıları için eşsiz bir anlam taşıyan bu olay, 2004 yılında girişine yerleştirilen gerçek boyutlu bir Spitfire heykeliyle ölümsüzleştirilmiş durumda. Bu tarihî bağ, havalimanının sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda İngiltere’nin havacılık mirasının da bir parçası olduğunu gösteriyor.

Lokasyon Avantajı: Şehrin Tam Kalbinde

Southampton şehir merkezine yalnızca 6,5 km uzaklıkta yer alan bu havalimanı, hem karayolu hem demiryolu bağlantılarıyla yolculara büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle hemen yanında bulunan Southampton Airport Parkway tren istasyonu, Londra Waterloo’dan Bournemouth’a uzanan South West Main Line üzerinde yer alıyor ve sık seferlerle hızlı ulaşım sağlıyor. Ayrıca M3 ve M27 otoyollarına olan yakınlığı sayesinde Winchester, Portsmouth ve Bournemouth gibi büyük şehirlere de dakikalar içinde erişilebiliyor.

İşletme, Sahiplik ve Son Değişiklikler

2014 yılında Ferrovial ve Macquarie Group ortaklığındaki AGS Airports Limited tarafından işletilmeye başlanan havalimanı, 2025’in başında büyük bir değişim yaşadı. 1,53 milyar sterlinlik bir satın alma işlemiyle AviAlliance tarafından devralındı ve yönetim koltuğuna Kam Jandu getirildi. Bu değişimle birlikte, havalimanının modernleşme ve dijitalleşme adımları da hız kazandı

Yolcu Trafiği ve Ödüller

Tek bir terminalden hizmet veren havalimanı, 2019 yılında yaklaşık 1,7 milyon yolcuyu ağırladı. 30’dan fazla destinasyona uçuş imkânı sunan Southampton Havalimanı, 2016’da Avrupa Bölgesel Havayolları Birliği tarafından “Yılın Havalimanı” ödülüne layık görüldü. Bu da onun yalnızca bir havalimanı değil, aynı zamanda hizmet kalitesiyle de öne çıkan bir marka olduğunu kanıtlıyor.

Geçmişten Geleceğe Güçlü Bir Köprü

Southampton Havalimanı, tarihî mirasıyla gurur duyarken modern teknolojilere yaptığı yatırımlarla da geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Gerek stratejik lokasyonu, gerek dijital asistan gibi yenilikçi çözümleriyle, yolculara sadece ulaşım değil; konfor, erişilebilirlik ve hız da sunuyor. Eğer İngiltere’nin güneyine seyahat etmeyi düşünüyorsanız, Southampton Havalimanı sizi sadece hedefinize değil, çağdaş bir deneyime de taşıyacak.

Bu gelişme, sadece Southampton için değil, dünya genelindeki havalimanları için de bir örnek teşkil ediyor. Peki sizin bir sonraki uçuşunuzda dijital bir asistanınız olacak mı?