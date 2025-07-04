Atatürk Havalimanı’nda panik anları: Uçakta yangın uyarısı!

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sabah saatlerinde yaşanan olay, kısa süreli paniğe neden oldu. Çorlu Havalimanı’na gitmek üzere kalkış hazırlığı yapan özel bir jet, pist başına ilerlerken yangın uyarısı verdi. İkaz üzerine pist acil olarak uçuş trafiğine kapatıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı.

Kokpitten gelen duman sinyali paniğe neden oldu

TC-DOA kuyruk tesciline sahip özel jetin pilotu, taksi yaparken kokpitte duman uyarısı alınca durumu anında hava trafik kontrol kulesine bildirdi. Bu çağrı üzerine Atatürk Havalimanı Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri alarma geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, olası bir yangının büyümesini önledi. Uçakta bulunanlar hızla tahliye edilirken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Uçağın pist başında yangın uyarısı vermesi nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle pist geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı. ARFF ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ardından uçak güvenli şekilde aprona çekildi.

Olay sonrası uçuş trafiği normale dönerken, ilgili uçakta yaşanan teknik arızanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Uçağın teknik personeli ve havalimanı güvenlik ekipleri, detaylı rapor hazırlamak üzere çalışmalara başladı.

Havalimanı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, pist yaklaşık 30 dakika boyunca uçuşlara kapalı kaldı. Bu süre zarfında bazı uçaklar kalkış için beklerken, inişte olan bazı seferler yönlendirildi.

Bu tarz olaylar özellikle büyük şehir havalimanlarında zaman zaman yaşansa da, ekiplerin eğitimi ve koordinasyonuyla kısa sürede çözüme kavuşturulabiliyor. Yetkililer, yolcu güvenliğinin her zaman öncelik olduğunu ve bu tür acil durumlara hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Resmî kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, olayın ardından tüm prosedürler başarıyla uygulandı. Yangın uyarısına neden olan teknik arızanın detayları ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kaynak: DHA