İstanbul Havalimanı’nda Tarihi An: Üç Uçak Aynı Anda Kalktı

İstanbul Havalimanı, 17 Nisan 2025 tarihinde havacılık tarihinde bir ilke daha imza attı. Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları sistemi ile üç Türk Hava Yolları uçağı, İstanbul Havalimanı’ndan aynı anda kalkış yaptı. Bu gelişmeyle İstanbul Havalimanı, Avrupa’da bu operasyon sistemini uygulayan ilk havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Üç uçuş, üç pist, tek an

Flightradar24 verilerine göre, yerel saatle 11:20’de üç farklı destinasyona giden üç uçak eş zamanlı olarak havalandı.

TK2014 sefer sayılı Airbus A321neo uçağı 36 numaralı pistten Kayseri’ye doğru kalktı.

TK1957 sefer sayılı Airbus A350-900 uçağı 34L pistinden Amsterdam’a yöneldi.

TK6528 sefer sayılı Boeing 777F tipi kargo uçağı ise 35L pistinden Almatı’ya havalandı.

Bu özel an, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Törende Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ile birlikte havacılık sektöründen pek çok üst düzey yetkili de yer aldı.

Operasyonel kapasite %23 arttı

Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları, İstanbul Havalimanı’nın saatlik uçak hareket kapasitesini 120’den 148’e yükseltti. Bu artış, sadece kapasiteyle sınırlı kalmayıp, taksi sürelerinin azalması ve zamanında kalkışların artması gibi operasyonel verimlilik açısından da önemli kazanımlar sağladı.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, “Bu sistemi Avrupa’da uygulayan tek ülke Türkiye olduğu için gururluyuz. İstanbul Havalimanı artık sadece trafik hacmiyle değil, teknik altyapı ve operasyonel kabiliyetleriyle de dünya havacılığının zirvesinde yer alıyor” dedi.

Küresel havacılıkta yeni standart

İstanbul Havalimanı, tam kapasiteye ulaştığında yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde tasarlandı. 2024 yılında 79,87 milyon yolcuya ev sahipliği yapan havalimanı, bu sayıyla Türkiye’nin lider havalimanı konumunu koruyor. Aynı dönemde 517.285 uçak hareketi gerçekleşti.

Uluslararası danışmanlık şirketi OAG’ye göre İstanbul, koltuk kapasitesine göre Avrupa’nın en yoğun ikinci ve dünyanın en yoğun beşinci havalimanı. Listenin ilk beş sırası şu şekilde:

Atlanta (ATL) – 5,2 milyon koltuk Dubai (DXB) – 5,0 milyon koltuk Tokyo (HND) – 4,6 milyon koltuk Londra (LHR) – 4,4 milyon koltuk İstanbul (IST) – 4,2 milyon koltuk

Türk Hava Yolları’ndan tarihi başarı

İstanbul Havalimanı’nı merkez olarak kullanan Türk Hava Yolları, şu anda dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu şirketi olarak Guinness Dünya Rekorları’na sahip. Geçtiğimiz yıl Santiago, Şili’ye başlattığı seferle uçtuğu ülke sayısını 131’e çıkaran havayolu, İstanbul merkezli global bağlantılarını genişletmeye devam ediyor.

Günlük 1.000’in üzerinde uçuş gerçekleştiren THY, Üçlü Bağımsız Pist sistemiyle birlikte kalkışlarda daha fazla esneklik ve dakiklik sağlayacak. Bu gelişme, hem yolcu memnuniyetini artıracak hem de operasyonel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak.

Sürdürülebilirlikte güçlü adım

Yeni sistem, sadece kapasite değil, çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli faydalar sunuyor. Daha kısa taksi süreleri ve daha az bekleme, uçakların karbon salınımını azaltarak İstanbul Havalimanı’nın ekolojik ayak izini küçültecek. Bu sayede havalimanı, çevre dostu altyapı hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu.