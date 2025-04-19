Güney Kore’de Tatbikat Sırasında Askerî Uçaktan Parçalar Düştü

Seul’ün doğusunda gerçekleşen gece eğitim uçuşunda KA-1 tipi askerî uçağa ait parçalar dağlık bölgeye düştü – can kaybı ve maddi hasar yok.

Eğitim Tatbikatı Sırasında Uçaktan Parçalar Koptu

Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne ait bir KA-1 hafif taarruz uçağı, 19 Nisan Cuma gecesi gerçekleştirdiği rutin bir eğitim tatbikatı sırasında parça kaybı yaşadı. Yetkililerin açıklamasına göre, uçak Seul’ün yaklaşık 125 kilometre doğusunda bulunan Pyeongchang bölgesi üzerinde uçuş manevraları yaptığı sırada iki top bölmesi ve iki boş yakıt tankı gövdeden ayrıldı.

Parçalar Dağlık Alana Düştü

Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamada, düşen parçaların yerleşim yerlerinden uzak dağlık bir alana isabet ettiği ve olayda herhangi bir can kaybı ya da sivil yerleşimlerde maddi hasar meydana gelmediği bildirildi.

Kaza İnceleme Komitesi Kuruldu

Olayın ardından Hava Kuvvetleri bünyesinde, Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı başkanlığında bir kaza soruşturma komitesi oluşturuldu. Komite, KA-1 uçağında meydana gelen parça kopmasının kesin nedenini tespit etmek üzere detaylı teknik incelemelere başladı.

Güney Kore Hava Kuvvetleri’nden Güvenlik Vurgusu

Hava Kuvvetleri yetkilileri, benzer olayların tekrar yaşanmaması adına güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini ve olayın tüm yönleriyle şeffaf şekilde araştırılacağını belirtti. Eğitim uçuşlarının belirlenen takvim çerçevesinde sürdürüldüğü, ancak güvenlik değerlendirmelerinin sonuçlarına göre düzenlemeye gidilebileceği aktarıldı.

KA-1 Hafif Taarruz Uçağı Nedir?

KA-1, Güney Kore’nin savunma sanayiinde önemli yer tutan yerli üretim hafif taarruz ve eğitim uçağı olarak biliniyor. Genellikle pilot eğitimi ve sınır güvenliği görevlerinde kullanılıyor. Gece ve gündüz şartlarında görev yapabilme kapasitesine sahip olan KA-1, aynı zamanda düşük irtifa görevlerinde de etkinlik gösterebiliyor.