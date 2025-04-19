Alexander County’de Uçak Kazası

Kuzey Karolina’nın Alexander County bölgesindeki Wittenburg Topluluğu’nda, 18 Nisan 2025 Cuma günü küçük bir uçak kazası meydana geldi. Olayda iki kişi hafif yaralandı.

Kazanın Adresi: Crossroads Grill’in Karşısındaki Tarla

Cuma günü saat 13.00 sıralarında, 5585 Rink Dam Yolu yakınlarında bir tarlaya düşen uçak nedeniyle acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaza, Crossroads Grill’in hemen karşısında bulunan açık alanda gerçekleşti. Olay yerine birden fazla acil müdahale ekibi yönlendirildi.

Uçak 50 Fit Yükseklikten Düşerek Burun Üstü Çakıldı

Kazayı gören bir tanığın ifadesine göre, küçük uçak tarlanın üzerinde uçarken kuvvetli yan rüzgarla karşılaştı. Uçak manevra yapmaya çalışırken yaklaşık 50 fit (yaklaşık 15 metre) yükseklikten burun üstü sert bir şekilde yere çakıldı.

1947 Model Pietenpol Air Camper Düşen Uçak Olarak Tespit Edildi

Kuzey Karolina Karayolu Devriyesi Başçavuşu Christopher M. Casey tarafından yapılan açıklamada, düşen uçağın 1947 model Pietenpol marka, tek motorlu bir “Pietenpol Air Camper” olduğu belirtildi. Kazanın, uçağın özel bir alana iniş yapmaya çalıştığı sırada meydana geldiği bildirildi.

74 Yaşındaki Pilot ve Bir Yolcu Hafif Yaralı

Uçağın pilotu olan 74 yaşındaki Gregory Alan Deal’ın Morganton’dan olduğu açıklandı. Deal ile birlikte uçakta bulunan ve ismi açıklanmayan bir yolcu hafif yaralandı. Her iki kişi de tedbir amaçlı olarak bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.

FAA Soruşturma Başlattı

Kaza sonrası Kuzey Karolina Karayolu Devriyesi bölgeyi güvenlik altına aldı. Federal Havacılık Otoritesi (FAA) olayla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. FAA yetkilileri, kazaya karışan uçağın modelinin “Pietenpol Air Camper” olduğunu doğruladı.