Çanakkale Biga’da deprem oldu! İşte son dakika depremleri

Bugün Türkiye, farklı bölgelerde meydana gelen depremlerle sarsıldı. Özellikle Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 10:46’da kaydedilen ML 3.7 büyüklüğündeki deprem dikkatleri üzerine çekti. Depremin 9.44 kilometre derinlikte gerçekleşmesi, bölge halkında kısa süreli panik yarattı. Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmemiştir. Uzmanlar, bölge halkını olası artçı sarsıntılara karşı uyarıyor.

Çanakkale Biga’da 9.44 KM Derinlikte Deprem

Çanakkale Biga’da saat 10:46’da meydana gelen deprem, 9.44 kilometre derinlikte gerçekleşti. ML 3.7 büyüklüğünde ölçülen bu sarsıntı, Çanakkale ve çevresindeki bölgelerde hissedildi. Depremin ardından, şu ana kadar can veya mal kaybına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak uzmanlar, artçı sarsıntıların olabileceği konusunda uyarıda bulunmaktadır.

Türkiye’nin Diğer Bölgelerinde Meydana Gelen Depremler

Çanakkale’deki deprem dışında, Türkiye’nin farklı bölgelerinde de art arda sarsıntılar kaydedildi. İşte gün içinde kaydedilen diğer önemli depremler:

Mucur (Kırşehir) : 12:05’te 7.0 kilometre derinlikte, ML 0.7 büyüklüğünde.

: 12:05’te 7.0 kilometre derinlikte, ML 0.7 büyüklüğünde. Bala (Ankara) : 12:01’de 7.0 kilometre derinlikte, ML 1.0 büyüklüğünde.

: 12:01’de 7.0 kilometre derinlikte, ML 1.0 büyüklüğünde. Akdeniz (Kaş, Antalya) : 11:25’te 7.0 kilometre derinlikte, ML 1.6 büyüklüğünde.

: 11:25’te 7.0 kilometre derinlikte, ML 1.6 büyüklüğünde. Eyyübiye (Şanlıurfa): 11:44’te 6.99 kilometre derinlikte, ML 1.7 büyüklüğünde.

Deprem Riski ve Alınması Gereken Önlemler

Çanakkale Biga’daki deprem, Türkiye’nin büyük bir kısmının deprem kuşağında yer aldığını bir kez daha hatırlatıyor. Uzmanlar, vatandaşlara artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmalarını ve afet çantalarını hazır bulundurmalarını öneriyor. Ayrıca, deprem bölgesindeki gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve resmi açıklamalar geldikçe haberler güncellenmeye devam edecektir.