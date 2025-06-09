Havayolu Hisseleri 6 Haziran’da Yükselişe Geçti

Havayolu hisseleri, 6 Haziran Cuma günü borsada son ayların en iyi performanslarından birini sergiledi. Özellikle ticari havacılık sektörü, açıklanan verilerle birlikte yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Birçok havayolu şirketinin hisse değeri ciddi oranlarda artış gösterdi.

İstihdam Verileri Güven Verdi

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından 6 Haziran sabahı açıklanan Mayıs ayı tarım dışı istihdam raporuna göre, ülke genelinde 139 bin kişilik yeni istihdam yaratıldı. Bu rakam, piyasa beklentisi olan 125 binin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise %4,2 seviyesinde sabit kaldı.

Bu veriler, ekonomide yavaşlama endişelerini hafifletti ve borsalarda hızlı bir yükselişe neden oldu. Dow Jones Endeksi yaklaşık %1,05, S&P 500 ise %1,03 artarak uzun süre sonra ilk kez 6.000 puanın üzerine çıktı. Aynı gün teknoloji hisseleri de yükseldi. Tesla, Nvidia, Meta ve Apple gibi büyük teknoloji şirketleri yatırımcıları sevindirdi.

Havayolu Şirketleri Borsada Parladı

Pozitif ekonomik veriler, özellikle havayolu sektöründe güçlü bir toparlanma etkisi yarattı. Yahoo Finance tarafından oluşturulan havayolu endeksine göre sektör genelinde ortalama %3,4’lük bir artış gözlendi. U.S. Global JETS ETF verilerine göre de %2,92 oranında yükseliş yaşandı.

Üç büyük ABD’li geleneksel havayolu şirketinin hisse artışları şöyle oldu:

Delta Air Lines: %4,32

%4,32 United Airlines: %4,83

%4,83 American Airlines: %4,53

Düşük maliyetli taşıyıcılar da yükselişe eşlik etti. Southwest Airlines hisseleri %3,14, JetBlue hisseleri %2,66 oranında arttı. Allegiant Air ise %6,08 gibi dikkat çekici bir yükseliş yaşadı.

Havacılık Sektörü Neden Tepki Verdi?

Yükselen istihdam, havacılık sektörü için olumlu bir gösterge olarak kabul ediliyor. Çalışan sayısının artması, seyahat için harcanabilir gelirin yükselmesi anlamına geliyor. Bu da hem bireysel hem kurumsal seyahatlerde talebin artmasına yol açıyor.

Özellikle yaz aylarında artan seyahat eğilimiyle birlikte, havayolu şirketleri için gelirlerin yükselmesi bekleniyor. Cuma günü açıklanan veriler, bu beklentiyi destekledi ve yatırımcılara güven verdi.

United Airlines ve JetBlue’nun açıkladığı yeni iş birliği de sektöre dair olumlu beklentileri güçlendirdi. Yatırımcılar, yaz sezonunda havayolu şirketlerinin güçlü finansal performanslar sergileyeceğine inanıyor.