Yanlış Uçakla Başka Ülkeye Gitti: Berlin Yerine Bologna’ya Uçtu

Kopenhag Havalimanı’nda ilginç olay: 79 yaşındaki yolcu, EasyJet uçağına bineceğini sanarken Ryanair ile yanlışlıkla İtalya’nın Bologna kentine uçtu. Asıl hedefi ise Almanya’nın başkenti Berlin’di.

Kopenhag’da Kapı Karışıklığı

Olay, geçtiğimiz hafta Kopenhag Havalimanı’nda meydana geldi. İsveçli Expressen gazetesinin haberine göre, 79 yaşındaki yolcu, easyJet ile Berlin Brandenburg Havalimanı’na gitmek üzere yola çıktı. Ancak yolcu, havalimanında güvenlik kontrolünden geçtikten sonra yanlışlıkla Ryanair’in Bologna uçuş kapısında sıraya girdi.

İki farklı havayolunun Berlin ve Bologna uçuşlarının haftanın altı günü benzer saatlerde gerçekleştiği belirtildi. İddiaya göre, hem easyJet’in Berlin uçağı hem de Ryanair’in Bologna uçağı aynı kapıdan kalkıyordu.

Yolcu Ne Olduğunu İndiğinde Anladı

Yolcu, uçuş süresinin Berlin için beklediğinden uzun sürmesi üzerine şüphelenmeye başladı. Uçak iniş yaptığında ise Bologna Havalimanı’nda olduğunun farkına vardı. Havalimanında gördüğü “Bologna’ya hoş geldiniz” tabelası durumu netleştirdi.

Yolcu, pasaportunu ve biniş kartını gösterdiğini ifade etti ancak nasıl olup da kimsenin fark etmeden farklı bir uçağa bindiğini anlayamadığını belirtti.

Ryanair’den Yardım Teklifi

Expressen’in aktardığına göre, olay sonrasında Ryanair yetkilileri yolcuya yardımcı oldu. Yaşlı yolcuya Venedik’e ulaşım ve konaklama imkanı sağlandı. Ertesi gün ise Venedik Marco Polo Havalimanı’ndan Berlin’e bir uçuşa bindi.

Flightradar24 verilerine göre, 22 Mayıs’ta Ryanair’e ait FR2676 sefer sayılı uçuş saat 10:40’ta Kopenhag’dan Bologna’ya hareket etti. Aynı gün easyJet’in U2 5266 sefer sayılı Berlin uçağı ise planlanan saat olan 12:55 yerine 14:01’de kalktı.

Güvenlik ve Kontrol Mekanizmaları Tartışılıyor

Olay, havalimanı güvenliği ve yer hizmetlerinin dikkatini yeniden gündeme taşıdı. Yolcunun yanlış uçağa nasıl binebildiği sorusu henüz netlik kazanmadı. Her iki havayolu şirketi ve Kopenhag Havalimanı konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Bu tür karışıklıkların önüne geçilebilmesi için hem yolculara hem de yer personeline daha dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılması bekleniyor.