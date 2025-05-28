Vancouver’da Gecikmeler Air Canada Yolcularını Mağdur Ediyor

Hava trafik kontrolcü eksikliği nedeniyle Kanada’nın önemli havalimanlarından biri olan Vancouver Uluslararası Havalimanı’nda (YVR) yaşanan gecikmeler, yolcular ve mürettebat için sıkıntılı bir süreci beraberinde getirdi. Air Canada pilotu, yaşanan gecikmelere tepki göstererek durumu uçaktaki yolcularla paylaştı. Bu olay, Kanada hava sahasındaki personel eksikliğini ve bu durumun uçuş operasyonları üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

Pilot Gecikmeyi Yolculara Anlattı

Geçtiğimiz cumartesi günü Vancouver’dan Montreal’e giden bir Air Canada uçağında yaşanan yaklaşık 50 dakikalık gecikme sırasında, uçağın pilotu interkomdan yaptığı duyuruyla dikkat çekti. Pilot, Kanada’daki hava trafik kontrol sisteminin personel sıkıntısı yaşadığını belirterek, o günkü gecikmenin nedeninin kontrolör eksikliği ve hasta olan çalışanlar olduğunu söyledi. CBC muhabiri tarafından kaydedilen açıklamada pilot, gecikmelerin hem havayolu şirketine hem de yolculara maddi kayıplar yaşattığını vurguladı.

Pilot, “Çok sinir bozucu. Şirket için çok paraya mal oluyor, iş seyahatindeki insanlar için de öyle,” diyerek durumu özetledi. Ayrıca yolculara, zamanları varken yerel milletvekillerine mektup yazıp sorunu iletmelerini önerdi.

NAV Canada Personel Eksikliğini Doğruladı

Kanada hava sahasını yöneten özel kâr amacı gütmeyen kuruluş NAV Canada, 23 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Vancouver Havalimanı’nda kaynak kısıtlamaları nedeniyle bazı uçuşlarda gecikmeler yaşandığını duyurdu. Ertesi gün, havalimanındaki trafik akışının normale döndüğü belirtildi. Benzer açıklamalar NAV Canada tarafından 16 Nisan’da da yapılmıştı.

NAV Canada, mevcut kaynaklarla uçakların mümkün olan en güvenli şekilde yönlendirilmeye çalışıldığını belirtti. Personel eksikliğine çözüm olarak yeni hava trafik kontrolörlerinin istihdamı için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Air Canada: Gecikmeler Kontrolümüz Dışında

Air Canada, yaşanan gecikmelerin genellikle kısa sürede bildirildiğini ve kontrolünün dışında gerçekleştiğini açıkladı. Şirket, uçuş planlarının önceden üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla paylaşıldığını ve bu taraflardan kaynakların hazır olduğu yönünde teyit aldığını belirtti. Ancak operasyonel kısıtlamalar erkenden bildirildiğinde, uçuş programlarında gerekli uyarlamaların yapıldığı ifade edildi.

Vancouver’da Haziran Ayında Yoğun Uçuş Takvimi

Havayolu analiz firması Cirium’un verilerine göre, Air Canada Haziran 2025’te Vancouver’dan haftalık yaklaşık 1.028 uçuş planladı. Şirket, Vancouver merkezli olarak 60’a yakın yurt içi ve yurt dışı noktaya aktarmasız seferler düzenliyor. Vancouver Uluslararası Havalimanı’ndan toplamda haftalık yaklaşık 2.500 kalkış planlanmış durumda.

Air Canada, operasyonel zorluklara rağmen NAV Canada ile düzenli görüşmeler gerçekleştirmeye devam ettiğini ve müşterilerinin memnuniyetini korumak adına gerekli adımları attığını bildirdi. Personel eksikliği sorununun çözülmesi için NAV Canada’nın yeni hava trafik kontrolcüleri istihdam etmek üzere çalışmalarını sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında yer aldı.