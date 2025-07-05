Yıldırım isabet etti, uçak rotayı değiştirdi!

Ankara’dan Bingöl’e gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, inişe dakikalar kala yıldırım isabet etmesi sonucu rotasını değiştirdi. Uçak Elazığ Havalimanı’na acil iniş yaptı. O anlarda uçakta bulunan yolcular büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan kalkan VF4122 sefer sayılı uçak, saat 12.55’te havalanarak Bingöl’e doğru hareket etti. Planlanan iniş saati 13.55 olan uçak, Bingöl Havalimanı’na yaklaşmaya başladığı sırada, ani bir doğa olayıyla karşılaştı. Kuyruk bölümüne yıldırım isabet eden uçak, pilotun aldığı kararla iniş güzergahını değiştirdi.

Yolcu uçağı, en yakın havalimanı olan Elazığ’a yönlendirildi ve burada güvenli şekilde iniş yaptı. Elazığ Havalimanı’na inişin ardından yolcular terminalde kısa süreli beklemeye alındı. Ardından kara yolu taşımacılığıyla Bingöl’e ulaştırıldılar.

Hava koşulları nedeniyle pilot inişi iptal etti

Edinilen bilgilere göre, yıldırım isabeti sonrası uçağın kontrolleri kaptan pilot tarafından gerçekleştirilerek herhangi bir büyük hasar riski olup olmadığı değerlendirmeye alındı. Risk oluşturabilecek bir durumun önüne geçmek adına uçağın inişi Bingöl yerine Elazığ’a yönlendirildi. Bu karar, uçuş güvenliği prosedürleri gereği rutin bir önlem olarak hayata geçirildi.

Uçakta bulunan yolcuların sağlık durumlarıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Olay sonrası uçak teknik incelemeye alınırken, yetkililer yıldırım kaynaklı hasarın boyutunu belirlemek üzere çalışma başlattı.

Uzmanlar, yıldırım çarpmalarının uçaklar için nadiren ciddi tehlike oluşturduğunu ancak protokollere uygun şekilde yönlendirme ve inişlerin yapılmasının önemine dikkat çekiyor.

Uçak yolcularının Bingöl’e ulaşımı ise havayolu şirketi tarafından sağlanan otobüslerle gerçekleştirildi.