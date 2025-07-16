SunExpress yapay zekâ ile Avrupa’nın en yenilikçi havayolu seçildi

Avrupa havacılık sektörünün en yenilikçi fikirlerinin yarıştığı FTE EMEA Innovate Awards 2025 ödülleri sahiplerini buldu. 10-12 Haziran tarihlerinde Dublin’de düzenlenen zirvede SunExpress, Berlin Brandenburg Havalimanı, Arcube ve Emu Analytics dikkat çeken projeleriyle ödül aldı.

SunExpress’e “En Yenilikçi Havayolu” Ödülü

“En Yenilikçi Havayolu Girişimi” kategorisinde Emirates, Qatar Airways, SAS ve TUI gibi devleri geride bırakan SunExpress, makine öğrenimi ile geliştirdiği akıllı yakıt planlama sistemi sayesinde birinci oldu. Şirketin veri bilimcileri tarafından geliştirilen model, her uçuş için yolcu bagaj ağırlığını tahmin ederek yakıt planlamasında belirsizlikleri ortadan kaldırıyor.

2024 Nisan ayında devreye alınan sistem, uçak başına ortalama 100-150 kg’lık sıfır yakıt ağırlığı hatasını düşürerek yıllık 1 milyon dolar tasarruf ve uçuş başına 6.2 kg karbon emisyonu azaltımı sağladı. Operasyon ekiplerinin iş yükünü de hafifleten sistem, manuel süreci otomatikleştirerek hata payını 650 kg’dan 479 kg’a çekti. Böylece SunExpress, sadece çevre dostu bir adım atmakla kalmadı, aynı zamanda operasyonel verimliliği de ileriye taşıdı.

Havalimanlarında Dijital Müşteri Deneyimi Dönemi Başladı

“En Yenilikçi Havalimanı Girişimi” ödülü ise Berlin Brandenburg Havalimanı’nın oldu. Havalimanı, çağrı merkezi hizmetlerini yapay zekâ ile dönüştüren çözümüyle jüriden tam not aldı. Almanya merkezli girişimler KiNOVA ve Parloa iş birliğiyle geliştirilen yeni sistem, Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Lehçe olmak üzere dört dilde hizmet veriyor.

Mart 2025’te sadece üç ayda devreye alınan platform, bugüne kadar 10.000’in üzerinde çağrıyı sıfır bekleme süresiyle yanıtladı. Gerçek zamanlı uçuş verileriyle entegre çalışan yapay zekâ sistemi, yolculara güvenlikten medya taleplerine kadar geniş yelpazede bilgi sunarken, maliyetleri %65 oranında düşürdü. Havalimanı, çözümün chatbot ve iç destek süreçlerine yaygınlaştırılmasıyla birlikte müşteri memnuniyetini daha da artırmayı hedefliyor.

Öte yandan “En İyi Yeni Müşteri Deneyimi Konsepti” ödülünü alan Arcube, sadakat puanlarını kişiselleştirilmiş hizmetlere dönüştüren sistemiyle sektörde bir ilki başardı. Etihad Airways ile yapılan 12 aylık pilot uygulamada 1.6 milyon dolar yeni gelir elde edilirken, sipariş değeri %10.4 oranında arttı.

FTE EMEA Startup İnovasyon Ödülü ise Emu Analytics’e gitti. Şirketin gerçek zamanlı dijital ikiz teknolojisi, British Airways ve Qantas gibi havayollarında hava tarafı operasyonlarını kolaylaştırıyor. Geliştirilen sistemin, British Airways’te 160.000 dakika gecikmeyi önlediği bildirildi.

FTE EMEA Innovate Awards, havacılık sektörünün dijital dönüşüm sürecine ışık tutmaya devam ederken, SunExpress ve diğer ödül kazananlar, geleceğin seyahat standartlarını bugünden şekillendiriyor.