İstanbul havalimanı’nda unutulan eşyalar nerede satılıyor?

Havalimanları, yoğun seyahat trafiği nedeniyle sıklıkla eşyaların unutulduğu yerler olarak bilinir. Peki, bu eşyaların akıbeti ne oluyor? Havalimanı’nda unutulan eşyalar internet satışı var mı? Genellikle, sahipleri tarafından talep edilmeyen eşyalar özel bir süreçle işleniyor ve ekonomik değeri korunarak yeniden kazandırılıyor. Bu yazıda, havalimanında unutulan eşyaların nasıl işlendiği, satışın nasıl gerçekleştirildiği ve tüm detayları ele alacağız.

Kısa Süreli Saklama ve Kısmetli Bir Satış Yolculuğu

Havalimanlarında unutulan eşyaların ilk durağı, genellikle kayıp eşya ofisleridir. Burada, eşyalar bir süre muhafaza edilir. Bu süre, havalimanının bulunduğu ülkenin yasal düzenlemelerine ve yerel politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Sahipleri tarafından talep edilmeyen eşyalar, belirli bir süre sonrasında elden çıkarılmak üzere tasnif edilir. Bu tasnif sürecinde elektronik cihazlardan kıyafetlere kadar her tür eşya özenle ayrılır.

Unutulan Eşyaların Satış Süreci

Havalimanında unutulan eşyaların satışı genellikle çeşitli yollarla gerçekleştirilir. İşte bu yolların detayları:

1. Açık Artırma

Unutulan eşyalar, çoğu zaman açık artırma yoluyla yeni sahiplerini bulur. Bu yöntemde, eşya üzerine teklif veren alıcılar arasında bir yarış yaşanır ve en yüksek fiyatı veren kişi eşyayı satin alır.

2. Doğrudan Satış

Bazı havalimanları, unutulan eşyaları sabit bir fiyat belirleyerek internet üzerinden doğrudan satışa sunar. Bu yöntem, alıcılar için daha kolay ve hızlı bir alışveriş deneyimi sağlar.

3. Sürpriz Kutu Satışı

Bazı durumlarda, unutulan küçük çapta eşyalar bir araya getirilerek “sürpriz kutu” adıyla satışa sunulur. Alıcılar, içinde hangi eşyaların olduğunu bilmeden bu kutuları satin alır. Bu yöntem, eşyaların elden çıkarılmasında hızlı bir yöntemdir.

Satışta Hangi Ürünler Bulunuyor?

Satışa çıkarılan eşyaların türleri oldukça çeşitlidir. Çoğu zaman aşağıdaki ürünlere rastlamak mümkün:

Dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi elektronik cihazlar

Valiz, çanta ve çeşitli aksesuarlar

Kitap, kıyafet ve gözlük gibi küçük eşyalar

Değerli mücevherler ve aksesuarlar

Bu ürünler, genellikle kullanılmış veya ikinci el olarak satılsa da bazıları tamamen yeni durumdadır.

Satış Sürecinde Güvenlik ve Denetim

Havalimanında unutulan eşyaların satışı, genellikle resmi kurumlar tarafından yürütüldüğü için güvenilir bir süreçtir. Satış öncesinde, eşyaların çalıntı olup olmadığı kontrol edilir ve yasal düzenlemelere uygun hale getirilir. Bu, hem alıcıların hem de satışı organize eden kurumların güvenliğini sağlar.

Tüketiciler İçin Fırsat

Unutulan eşyaların satışı, sadece havalimanlarının ekonomik verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda tüketicilere uygun fiyatlarla ürün alma fırsatı sunar. Geri dönüşüm ve yeniden kullanım prensiplerine katkı sağlayan bu süreç, sürdürülebilirliği destekleyen bir uygulama olarak dikkat çeker.

İstanbul havalimanı’nda unutulan eşyalar nerede satılıyor?

İstanbul Havalimanı’nda unutulan ve sahipleri tarafından belirli bir süre içinde alınmayan eşyalar, genellikle ihale veya açık artırma yoluyla satışa sunulmaktadır. Bu süreç, havalimanı işletmecisi İGA tarafından yürütülmektedir.

Prosedüre göre, kayıp ve buluntu eşyalar iç hatlarda altı ay, dış hatlarda ise bir yıl boyunca saklanır. Bu süreler sonunda sahiplerine ulaşılamayan eşyalar, yasal mevzuat çerçevesinde elden çıkarılır.

Satışa sunulan eşyalar arasında valizler, elektronik cihazlar, kıyafetler ve çeşitli aksesuarlar bulunabilir. Bu eşyalar, İstanbul’da belirli mağazalarda satışa çıkarılmaktadır. Örneğin, Küçükçekmece’de bulunan “Mavi Gümrük” adlı mağaza, havalimanında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiren yerlerden biridir.

Ayrıca, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan eşyaların, Avcılar’da bir mağazada satışa çıkarıldığı da bilinmektedir.

Bu mağazalarda, unutulan eşyalar piyasa değerinin altında fiyatlarla satılmaktadır. Örneğin, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan yaklaşık 3 bin valiz, sırt çantası ve 3 bin parça eşya, piyasa değerinin üçte biri fiyatına satışa sunulmuştur.

Unutulan eşyaların satışına dair daha fazla bilgi edinmek isterseniz, aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

Unutulan eşyaların satışına dair detaylı bilgi almak için İstanbul Havalimanı’nın resmi web sitesindeki Kayıp ve Buluntu Eşya Hizmeti sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Unutmadan ekleyelim havalimanı’nda unutulan eşyalar internet satışı yoktur. Bununla ilgili çıkan reklam ya da sosyal medya paylaşımlarına inanmayın.