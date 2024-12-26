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Rusya’da Birçok Havalimanı Uçuşlara Kapatıldı

Kerim Güler
26 Aralık 20240

26 Aralık 2024 tarihinde, Rusya’da şu an için sebebi açıklanmayı bekleyen bir durum nedeniyle çok sayıda havalimanında uçuş operasyonları durduruldu. Bu karar, Moskova’daki dört havalimanı ve Kaluga’daki havaalanını kapsıyor. Alınan önlemlerin sebebi henüz bilinmemekle birlikte, konuya ilişkin ayrıntılar şu an için netleşmiş değil.

Moskova ve Kaluga’daki Havalimanları Kapandı

Rusya’nın başkenti Moskova’da yer alan dört havalimanı, ani bir karar ile geçici olarak uçuş faaliyetlerine ara verdi. Bunun yanı sıra, Moskova’nın 160 kilometre güneybatısında bulunan Kaluga’daki havaalanı da uçuşa kapatılan yerler arasında yer aldı. Yetkililer, kararın geçici bir tedbir olduğuna vurgu yapsa da, durum hakkındaki belirsizlik dikkat çekiyor.

Rosaviatsia’dan Açıklama

Rus Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsia, konu ile ilgili bir açıklama yaparak havacılık güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alındığını duyurdu. Açıklamada, “Uçak ekipleri, hava trafik kontrolörleri ve havaalanı hizmetleri, uçuş güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor” ifadelerine yer verildi. Ancak, kararın alınma gerekçesi ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

Alınan Tedbirlerin Belirsizliği

Kararın nedenine dair henüz herhangi bir resmi bilgi bulunmamakta. Bununla birlikte, havalimanlarında alınan bu geçici tedbirin hangi gerekçelerle uygulandığı, uluslararası ve ulusal havacılık camiasında merak uyandırıyor. Moskova’daki dört havalimanı ve Kaluga’daki havaalanı, Rusya’nın yoğun havacılık noktalarından bazıları olarak dikkat çekiyor.

Rusya’daki bu gelişme, uluslararası uçuşları ve havayolu şirketlerini de yakından ilgilendiren bir durum oluşturuyor. Gelişmeler üzerindeki belirsizlik, kararın sebeplerini daha da merak edilir hale getiriyor.

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