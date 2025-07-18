12 yıl sonra büyük dönüş! Emirates’ten Şam’a uçuş başladı

Emirates, 12 yıl aradan sonra Şam’a yeniden uçuş başlattı. 2012’de Suriye iç savaşının başlamasıyla askıya alınan Dubai-Şam hattı, dün gerçekleştirilen ilk seferle resmen yeniden açıldı. EK913 sefer sayılı uçak, 286 yolcusuyla yerel saatle 14.30’da Şam Uluslararası Havalimanı’na indi. Uçuş, su takı töreniyle karşılandı.

Emirates’in bu kararı, Suriye’de uzun süredir devam eden iç savaşın sona ermesinin ardından gelen siyasi ve ekonomik iyileşme sinyalleriyle birlikte alındı.

Şirketin ortağı flydubai, bu hatta 1 Haziran’dan itibaren günde iki sefer başlatmıştı. Emirates ise başlangıçta haftada üç gün (Pazar, Pazartesi, Çarşamba) hizmet verecek, ancak Ekim 2025’te kış tarifesine geçilmesiyle birlikte günlük uçuşlara geçilmesi planlanıyor.

En küçük uçakla büyük geri dönüş

Yeniden başlatılan Şam seferleri, Emirates’in filosundaki en küçük kapasiteye sahip uçaklardan biri olan Boeing 777-200LR ile gerçekleştiriliyor. Uçakta 38 business ve 264 ekonomi koltuğu bulunuyor. Business sınıfında Emirates’in “Game Changer” adını verdiği koltuk düzeni dikkat çekiyor. 2-2-2 konfigürasyonuyla her yolcuya koridor erişimi sağlanıyor.

Emirates Ticari Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Adil Al Ghaith, Şam’a dönüşün önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Ailelerin, arkadaşların ve toplulukların yeniden birleşmesine katkı sağlıyoruz. 1988’de başlayan bu bağ, şimdi yeniden güçleniyor. Emirates olarak ticaret, turizm ve yatırım alanlarında Suriye’nin toparlanmasına katkı sunmayı hedefliyoruz.”

Şam havalimanında büyük hareketlilik

Şam Uluslararası Havalimanı, son bir yıl içinde uluslararası uçuş sayısında ciddi bir artış yaşadı. Geçtiğimiz yıl yalnızca 3 havayolu Şam’a sefer düzenlerken, bugün bu sayı 11’e ulaştı. Günlük ortalama 15 kalkış gerçekleşiyor. En yoğun hat, Air Arabia ve Syrian Air tarafından işletilen Sharjah-Şam hattı oldu. Emirates’in ve flydubai’nin katkısıyla Dubai hattı ise ikinci sıraya yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri bu gelişmelerle birlikte, Suriye’ye en fazla bağlantı sunan ülke konumuna geldi. Türkiye’nin İstanbul ve Ankara’dan Türk Hava Yolları ve AJet ile sunduğu bağlantılar, Suudi Arabistan’ın Flynas ve Flyadeal ile Riyad ve Cidde’den başlattığı uçuşlar da dikkat çekiyor.

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, havalimanı hâlâ güvenlik riskleri taşıyor. İsrail savaş uçaklarının savunma bakanlığına yaptığı saldırılar,

Emirates uçağının taksi yaptığı saatlerde gerçekleşti. Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), Suriye üzerinde uçuşlara dair riskin sürdüğünü açıklarken, Lufthansa ve Air France gibi büyük havayolları henüz dönüş kararı almış değil. Ancak her iki şirketin de havalimanını ziyaret edip altyapıyı incelediği bildirildi.

Havalimanının yeniden modernize edilmesi için Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) destek sağladı. Güvenlik sistemlerinin kurulumu ve personel eğitimi devam ediyor.

Emirates’in dönüşü, bölgedeki sivil havacılığın toparlanması açısından önemli bir eşik olarak görülüyor. Şam Sivil Havacılık Direktörü Allaa Sallal, bu adımın “küresel havayollarına olumlu bir mesaj” olduğunu ifade etti.