Münih’in Küresel Havacılıktaki Stratejik Gücü

Münih Havalimanı, Star Alliance üyesi üç büyük hava yolu şirketiyle—United Airlines, Singapore Airlines ve All Nippon Airways (ANA)—sürdürülebilir küresel bağlantılarının 15. yılını kutluyor. Bu uzun soluklu iş birlikleri sayesinde Münih, Avrupa’nın en önemli kıtalararası havacılık merkezlerinden biri haline geldi.

Transatlantik Uçuşların Güçlü Ortağı: United Airlines

United Airlines’ın Münih operasyonları, Mart 2010’da Continental Airlines olarak New York-Newark hattıyla başladı. Birleşmenin ardından rota United çatısı altında devam etti. 15 yıl boyunca bu güzergâhta yaklaşık 2 milyon yolcu seyahat etti, 41.500 ton kargo taşındı ve 10.800’den fazla uçuş gerçekleştirildi.

Günümüzde United Airlines, Boeing 767-400 tipi uçaklarla bu rotada hizmet veriyor. Ayrıca Münih’ten Washington D.C., Houston, Denver, Chicago ve San Francisco gibi önemli ABD şehirlerine de doğrudan seferler düzenleyerek havalimanının transatlantik bağlantılarını güçlendiriyor.

Güneydoğu Asya’ya Açılan Kapı: Singapore Airlines

Singapore Airlines, 2010 yaz tarifesiyle Münih’e yolcu taşımacılığı başlattı. İlk başta Manchester aktarmalı olarak hizmet veren rota, Ekim 2016’da doğrudan uçuşa dönüştürüldü. Yaklaşık 10.000 uçuşla 1,7 milyon yolcu taşınırken, 96.000 ton civarında kargo hacmi elde edildi.

COVID-19 salgını sırasında Singapore Airlines, Avrupa’da ilk yeniden bağlantı sağladığı şehirler arasında Münih’e öncelik verdi. Şirket, şu anda Airbus A350-900 tipi modern uçaklarla Münih-Singapur hattını kesintisiz sürdürüyor.

Japonya’ya Stratejik Uçuş Noktası: All Nippon Airways (ANA)

ANA, Münih Havalimanı’nda Temmuz 2010’da seferlerine başladı. İlk etapta Tokyo-Narita’ya uçuş düzenleyen şirket, 2014’te Tokyo-Haneda Havalimanı’na geçiş yaparak yolculara şehir merkezine daha yakın bir varış noktası sundu.

Bugüne kadar yaklaşık 8.200 uçuş gerçekleştiren ANA, 1,4 milyon yolcu ağırladı ve 128.000 tonun üzerinde kargo taşıdı. Şirket, Boeing 787-9 Dreamliner ile hem çevreci hem de konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor.

Münih’in Küresel Havacılıktaki Rolü Güçleniyor

United Airlines, Singapore Airlines ve ANA ile kurulan bu üçlü ortaklık, Münih Havalimanı’nı küresel havacılık haritasında stratejik bir merkez haline getirdi. Havalimanının coğrafi konumu, gelişmiş altyapısı ve geniş rota ağı, hem yolcu taşımacılığı hem de hava kargosu açısından önemli avantajlar sunuyor.

15 yıllık bu başarılı iş birliği dönemi, Münih’in uluslararası seyahat ve ticaretteki rolünü daha da pekiştiriyor.