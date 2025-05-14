British Airways Heathrow Havalimanı’nda Dijital Dönüşüm Başlattı

British Airways’in Heathrow Havalimanı’nda hayata geçirdiği teknoloji odaklı altyapı çalışmaları, uluslararası havacılıkta zaman yönetimi konusunda dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. 2024 Nisan ayı verilerine göre, havayolunun Heathrow çıkışlı uçuşlarının %66’sı planlanan saatten önce havalandı. Bu oran, 2023’e göre %20’lik bir iyileşmeye işaret ediyor.

Yapay zeka destekli verimlilik: 160 binden fazla dakikalık gecikme önlendi

Heathrow Havalimanı

Yapılan açıklamalara göre, Heathrow Havalimanı’nda uygulamaya konulan yeni sistem, uçak inişleri sonrası operasyonel verimliliği artırmak amacıyla geliştirildi. Bu sistem, gerçek zamanlı yolcu bağlantı bilgilerini analiz ederek uçakların kapı atamalarını dinamik olarak belirliyor. Gelen uçuş verileriyle bağlantılı olarak çalışan yapay zeka algoritması, aktarma süresi kısıtlı olan yolcuların terminal içinde daha kısa sürede diğer uçuşlarına ulaşmasını sağlıyor.

Bu yenilikçi sistem sayesinde yaklaşık 160.000 dakikalık gecikmenin önüne geçildi. Zaman kazancı, sadece kalkış dakikliğine değil, yolcuların bağlantılı uçuşlarını kaçırma riskini de ciddi oranda azalttı.

Yüksek performans verileriyle dikkat çekiyor

British Airways’in ilk çeyrek verilerine göre Heathrow’dan kalkan uçuşların %86’sı zamanında gerçekleşti. Bu oran, 2008 yılında %46 seviyesindeydi. Sadece bir yıl içinde ulaşılan %20’lik iyileşme, uzun mesafeli ve yoğun trafiğe sahip uluslararası uçuşlar için olağanüstü bir performans olarak kayıtlara geçti.

Dijitalleşmeye £100 milyonluk yatırım ve 600 yeni pozisyon

Bu gelişmelerin temelinde, British Airways’in Heathrow Havalimanı için ayırdığı £100 milyonluk dijital altyapı yatırımı bulunuyor. Bu bütçeyle geliştirilen yazılımlar, mobil uygulamalar ve yapay zeka tabanlı planlama araçlarının yanı sıra, 600’den fazla yeni operasyonel görevli de istihdam edildi. Bu stratejiyle sadece teknoloji değil, insan gücü desteğiyle de operasyonel esneklik sağlanması hedeflendi.

Hedef: hava ulaşımında küresel verimlilik standardı

British Airways’in Heathrow’daki başarı grafiği, hava ulaşımında teknoloji destekli zaman yönetimi anlayışının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair ipuçları sunuyor. Özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’daki yoğun ve gecikme yaşanan havalimanlarında bu tür sistemlerin yaygınlaşması halinde, yolcular daha kısa aktarma süreleri, hava şartlarına göre esnek planlamalar ve zamanında kalkışlar gibi avantajlardan yararlanabilecek.

Öne Çıkan Gelişmeler

2024 Nisan’da Heathrow çıkışlı British Airways uçuşlarının %66’sı erken kalktı

2023’e göre %20 oranında zamanında kalkış artışı sağlandı

İlk çeyrekte %86 zamanında kalkış oranı yakalandı (2008’de %46)

Yapay zeka sayesinde 160.000 dakikalık gecikme önlendi

Sistem, yolcu bağlantılarına göre kapı ataması yaparak verim sağladı

£100 milyonluk teknoloji yatırımı gerçekleştirildi

600 yeni operasyon personeli Heathrow’da görevlendirildi

Gelecek için örnek teşkil ediyor

British Airways’in Heathrow Havalimanı’nda elde ettiği bu sonuçlar, uluslararası havalimanları için dijital dönüşümde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Zaman yönetiminde yapay zekadan yararlanılan bu modelin, benzer sorunlarla mücadele eden küresel havalimanları için örnek olması bekleniyor.