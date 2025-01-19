Türk Konsorsiyumu TERG, İslamabad Havalimanı’nın Yönetimini Üstlendi

Pakistan Havaalanları Otoritesi, İslamabad Uluslararası Havalimanı’nın yönetimini Türk konsorsiyumu TERG’ye devretti. Bu karar, 15 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde düzenlendi ve havalimanının modernizasyonu için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TERG’nin Teklifi Kabul Edildi

TERG, ihale sürecinde %47,25’lik mali teklif sunarak yönetim hakkını kazandı. Bu teklif, Pakistan hükümetinin havacılık sektörünü geliştirme çabalarının bir parçası olarak Havacılık Sekreteri Ahsan Mangi başkanlığında yapılan toplantıda onaylandı. Bu gelişme, Pakistan’da kamu-özel sektör iş birliğiyle havacılık altyapısını iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi planın ilk adımı olarak dikkat çekiyor.

Karaçi ve Lahor Havalimanları İçin Benzer Süreç

İslamabad Uluslararası Havalimanı’nın özelleştirilmesinin ardından, Pakistan hükümeti Karaçi ve Lahor havalimanlarının da yönetim haklarını özel sektöre devretmeyi planlıyor. Bu özelleştirme hamlesiyle, ülkedeki havalimanlarının hizmet kalitesinin artırılması ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Türk Şirketlerinin Rolü Genişleyebilir

Pakistan’daki havacılık projelerinde Türk şirketlerinin aktif rol alması, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirebilir. TERG’nin İslamabad’daki başarısı, diğer havalimanlarının yönetim süreçlerinde Türk şirketlerinin yer alıp almayacağı sorusunu gündeme getiriyor. Önümüzdeki dönemde bu konuda netleşme bekleniyor.

Havacılıkta Yeni Bir Dönem

Bu özelleştirme girişimi, Pakistan’da havacılık altyapısının modernizasyonunu hızlandırmayı ve yolcu memnuniyetini artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda, özel sektörün dinamizmini kullanarak bölgesel rekabet gücünü artırmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Pakistan hükümetinin bu adımları, havacılık sektöründe sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek ve yeni yatırımları teşvik edecek bir ortam yaratmayı hedefliyor. Türk şirketlerinin bu süreçteki başarıları, uluslararası iş birliklerine yeni bir boyut kazandırabilir.