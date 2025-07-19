Yeni rota duyuruldu! Dubrovnik’ten Roma’ya yıl boyu uçuş başlıyor

Hırvatistan Havayolları, 2025/26 kış sezonu uçuş planlamasını tamamladı. Şirket, 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasını kapsayan yeni tarifeyle birlikte yolcularına genişletilmiş kış uçuş ağı sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Dubrovnik – Roma hattı artık yılın tamamında hizmet verecek şekilde düzenlenirken, diğer bazı hatlarda da önemli güncellemeler yapıldı.

Dubrovnik-Roma hattında kesintisiz uçuş dönemi

Şirketin resmi duyurusuna göre, yaz sezonuna özel olarak düzenlenen Dubrovnik – Roma uçuşları artık yıl boyunca sürecek. Söz konusu seferler haftada iki kez, Perşembe ve Cumartesi günleri gerçekleştirilecek. Uçuşlarda Dash 8, Airbus A319 ve A220-300 model uçaklar kullanılacak. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle turizm açısından önemli bir destinasyon olan Roma ile Adriyatik kıyısının incisi Dubrovnik arasındaki bağlantının kış aylarında da canlı tutulması hedefleniyor.

Hırvatistan Havayolları’nın bu hamlesi, hem yerel yolculara hem de Avrupa’nın farklı noktalarından gelen turistlere büyük kolaylık sağlayacak. Ayrıca, yıl boyunca sürecek bağlantılar sayesinde Dubrovnik’in turizm sezonu dışında da daha cazip hale gelmesi bekleniyor. Yeni uçuşlar aynı zamanda bölge ekonomisi açısından da olumlu katkılar sunacak.

Frankfurt sefer sayısı artıyor, İstanbul bağlantısı sürüyor

Kış tarifesindeki bir diğer önemli gelişme ise Frankfurt hattında yaşanıyor. Dubrovnik – Frankfurt seferlerinin sayısı haftada ikiden üçe çıkarılıyor. Bu artış, Avrupa’nın önemli aktarma merkezlerinden biri olan Frankfurt üzerinden daha fazla bağlantı seçeneği sunulmasını sağlayacak.

Öte yandan, Split – İstanbul hattında yaz sezonu için daha önce duyurulan iyileştirmelerin de uygulanmaya devam edeceği bildirildi. Zagreb’den Berlin, Stockholm ve Barselona’ya olan seferler de yaz aylarında artırılacak şekilde planlandı. Bu gelişmeler, Hırvatistan Havayolları’nın genişleyen uçuş ağı ile rekabet gücünü artırma hedefini gözler önüne seriyor.

Zagreb merkezli şirket, 2025/26 kış sezonunda Dubrovnik kalkışlı üç önemli hatta (Zagreb, Frankfurt ve Roma) düzenli uçuş gerçekleştirmeye devam edecek. Bu uçuşlar sayesinde Hırvatistan’ın güney kıyısındaki şehirlerin kışın da ulaşılabilir kalması sağlanacak.

Hırvatistan Havayolları’nın bu yeni uçuş planı, sadece turizm değil, iş dünyası ve diaspora açısından da ulaşım kolaylığı anlamına geliyor. Özellikle Avrupa’daki Hırvat kökenli vatandaşlar için düzenli ve ekonomik uçuş seçenekleri sunulmuş olacak.