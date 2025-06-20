American Airlines Doha Uçuşlarını Askıya Aldı

American Airlines, Orta Doğu’daki artan gerilimler nedeniyle Doha, Katar seferlerini geçici olarak askıya aldı. Philadelphia Havalimanı ile Doha Hamad Uluslararası Havalimanı arasında gerçekleştirilen haftalık 7 sefer, 22 Haziran’a kadar durduruldu. Havayolu şirketi, bölgedeki güvenlik durumunu yakından takip ettiklerini açıkladı.

Son haftalarda İsrail ve İran arasındaki füzeli saldırılar, bölgedeki birçok uçuşun iptaline neden oldu. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeler çatışmaya doğrudan dahil olmasa da, bu ülkelerin yoğun hava trafiği olan havalimanları da operasyonlardan etkileniyor.

ABD’den Katar’a Seyahat Uyarısı

ABD’nin Doha Büyükelçiliği, Katar’daki Amerikan vatandaşlarına artan dikkat çağrısında bulundu. Elçilik, kamuya açık ABD bağlantılı alanlarda temkinli olunmasını önerdi. Ayrıca, seyahat planlarını değiştirmesi gereken yolcuların havayolu şirketleriyle iletişime geçmesi tavsiye edildi.

Bu uyarı, Amerikan Airlines’ın uçuşlarını askıya almasından hemen sonra geldi. Doha’daki güvenlik durumu devamlı izleniyor ve gerekirse ek düzenlemeler yapılacak.

Orta Doğu’ya ABD’den Diğer Uçuşlarda Kesintiler

Orta Doğu’ya ABD’den düzenlenen uçuşlarda son haftalarda sık sık iptaller yaşandı. Verilere göre, bu ay ABD’den bölgeye haftalık 358 tarifeli yolcu seferi bulunuyor. American Airlines’ın Philadelphia-Doha hattındaki 7 haftalık uçuşun yanı sıra, Delta ve United Airlines da bölgeye önemli seferler düzenliyor.

Delta, New York JFK’den Tel Aviv’e haftada 7 sefer yaparken, United Airlines Newark’tan Dubai’ye haftada 7, Tel Aviv’e ise haftada 14 sefer gerçekleştiriyor. Ancak, son dönemde özellikle Newark-Dubai hattında iptaller yaşandı. Geçen ay, Husiler’in Ben Gurion Havalimanı’na yönelik füze saldırısı sonrası United ve Delta Tel Aviv uçuşlarını geçici olarak durdurmuştu. Şu anda Tel Aviv seferlerinde yeniden iptaller söz konusu.

Ortadoğu Havayolu Operasyonları ve Güvenlik Kaygıları

American Airlines, Doha hattını askıya alırken, Qatar Airways’in New York, Boston, Miami ve Dallas gibi ABD destinasyonlarındaki seferleri ise halen aktif. İki havayolu, oneworld ittifakı ve stratejik ortaklık kapsamında işbirliği yapıyor.

Bölgedeki siyasi gerginlikler, Amerikan havayollarının Orta Doğu’ya uçuş planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açtı. ABD dışındaki havayolu firmaları arasında Emirates, Etihad, El Al ve Suudi Arabistan Havayolları da bölge uçuşlarını sürdürüyor.

Orta Doğu’daki gelişmelerin havacılık sektörüne etkisi devam ediyor. Güvenlik endişeleri, yolcu seyahatlerini ve havayolları operasyonlarını şekillendirmeye devam ediyor. Yolcuların güncel uçuş bilgileri için havayolu firmalarıyla iletişimde kalmaları önem taşıyor.