Pegasus’tan 3 Yeni Dış Hat: Cluj, Graz ve Bristol Seferleri Başlıyor!

Türkiye’nin en büyük özel havayolu şirketlerinden Pegasus, yaz tarifesi kapsamında uçuş ağına üç yeni uluslararası destinasyon ekledi. 20 Mayıs’tan itibaren Romanya’nın Cluj, 30 Mayıs’tan itibaren Avusturya’nın Graz ve 8 Temmuz’dan itibaren İngiltere’nin Bristol şehirlerine uçuşlar başlıyor. Peki, bu yeni destinasyonlar Pegasus yolcuları için ne gibi avantajlar sunuyor?

Pegasus’un Yeni Uçuş Noktaları

Pegasus, genişleyen uçuş ağıyla yolcularına daha fazla seçenek sunmaya devam ediyor. Yeni dış hatlarla birlikte şirketin toplam destinasyon sayısı 149’a yükseldi. İşte Pegasus’un yeni rotalarına dair detaylar:

Sabiha Gökçen – Cluj (Romanya): 20 Mayıs’tan itibaren haftada 3 sefer.

20 Mayıs’tan itibaren haftada 3 sefer. Sabiha Gökçen – Graz (Avusturya): 30 Mayıs’tan itibaren haftada 3 sefer.

30 Mayıs’tan itibaren haftada 3 sefer. Sabiha Gökçen – Bristol (İngiltere): 8 Temmuz’dan itibaren haftada 3 sefer.

Bu yeni rotalar, hem turistik hem de iş seyahati yapan yolcular için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle Cluj, Romanya’nın önemli kültürel merkezlerinden biri olarak dikkat çekerken, Graz, Avusturya’nın en büyük ikinci şehri olarak iş ve turizm açısından büyük bir potansiyele sahip. Bristol ise İngiltere’nin tarihi ve modern yaşamı bir arada sunan önemli şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Pegasus ile Uçuşlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pegasus Havayolları ile seyahat edecek yolcular için bazı önemli bilgiler mevcut:

Check-in Süresi: Dış hat uçuşlarında check-in işlemleri, tarifeli kalkış saatine en geç 60 dakika kala sona ermektedir. Sorun yaşamamak için en az 2 saat önceden havalimanında olmanız önerilir.

Dış hat uçuşlarında check-in işlemleri, tarifeli kalkış saatine en geç 60 dakika kala sona ermektedir. Sorun yaşamamak için en az 2 saat önceden havalimanında olmanız önerilir. Kabin Bagajı Hakkı: Yurt dışı uçuşlarında, yolcular yanlarında 1 adet koltuk altına sığabilecek çanta ve 1 adet kabin bagajı getirebilir.

Yurt dışı uçuşlarında, yolcular yanlarında ve getirebilir. Uçak Altı Bagaj Hakkı: Süper Eko, Avantaj ve Comfort Flex paketlerini satın alan yolcular 20 kg uçak altı bagaj hakkına sahiptir.

Pegasus’un Büyüyen Uçuş Ağı

Son yıllarda, Pegasus Havayolları, bütçe dostu uçuşları ve genişleyen uçuş ağı ile dikkat çekiyor. Havacılık sektöründe rekabetin her geçen gün arttığı bu dönemde, Pegasus’un yeni hat açılımları, şirketin büyüme stratejisini ve uluslararası pazardaki konumunu güçlendirme hedefini gösteriyor.

Özellikle Avrupa’da artan seyahat talepleri göz önünde bulundurulduğunda, Pegasus’un Cluj, Graz ve Bristol hamlesi, şirketin bu pazardaki etkinliğini artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Yeni uçuşlar, hem iş seyahatleri hem de tatil planları yapan yolcular için cazip fırsatlar sunuyor.

Pegasus Yolcularına Daha Fazla Seçenek Sunuyor

Pegasus’un yeni dış hatları, Avrupa’daki seyahat ağını genişletirken, yolculara daha fazla destinasyon seçeneği sunuyor. Bütçe dostu fiyatları ve esnek bagaj seçenekleriyle Pegasus, seyahat severler için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.

Cluj-Napoca: Transilvanya’nın Kültürel Başkenti

Romanya’nın kuzeybatısında yer alan Cluj-Napoca, Transilvanya bölgesinin en büyük şehri ve kültürel merkezi konumunda. Şehrin kökeni, Romalılar dönemine kadar uzanıyor ve o dönemde “Napoca” olarak biliniyordu. Orta Çağ boyunca ticaret ve sanat merkezi olan Cluj-Napoca, günümüzde de dinamik yapısını koruyor.

Öne çıkan tarihi yapılar arasında 14. yüzyıldan kalma Aziz Mihail Kilisesi ve 15. yüzyılda inşa edilen Banffy Sarayı bulunuyor. Babes-Bolyai Üniversitesi, şehrin akademik atmosferine katkı sağlarken, Transilvanya Uluslararası Film Festivali gibi etkinlikler Cluj-Napoca’yı kültürel anlamda canlı tutuyor.

Graz: UNESCO Korumasındaki Tarihi Şehir

Avusturya’nın güneydoğusunda yer alan Graz, Steiermark eyaletinin başkenti ve ülkenin en büyük ikinci şehri. Mur Nehri kıyısına kurulu şehir, Orta Çağ’dan kalma mimarisiyle dikkat çekiyor. 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilen Graz, farklı kültürlerin etkileşimi sonucu gelişen çeşitli mimari tarzları bünyesinde barındırıyor.

Schlossberg Tepesi, şehrin simgelerinden biri olup, buradaki Saat Kulesi (Uhrturm) panoramik manzarasıyla öne çıkıyor. Landhaus, Landeszeughaus (Silah Müzesi) ve Graz Katedrali tarihi yapılar arasında yer alırken, modern sanatın temsilcisi Kunsthaus Graz ve Murinsel adlı yapay ada şehrin çağdaş yüzünü yansıtıyor.

Bristol: Denizcilik ve Sokak Sanatının Merkezi

İngiltere’nin güneybatısında konumlanan Bristol, köklü denizcilik geçmişi ve modern sanat sahnesiyle tanınıyor. Orta Çağ’dan itibaren önemli bir liman kenti olan şehir, 19. yüzyılda ünlü mühendis Isambard Kingdom Brunel’in tasarladığı Clifton Asma Köprüsü ve SS Great Britain gemisi ile mühendislik harikalarına ev sahipliği yapıyor.

Bristol Üniversitesi ve University of the West of England gibi eğitim kurumları sayesinde öğrenci nüfusu oldukça yüksek. Şehir, her yıl düzenlenen Bristol Uluslararası Balon Festivali ile dikkat çekerken, ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin eserleri şehrin birçok noktasında görülebiliyor.

Siz de yeni destinasyonları keşfetmek için Pegasus’un uçuşlarını değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!