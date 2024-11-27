KPSS-2024/7 Tercih Başvuru Kılavuzu: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na Personel Alımı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı için personel alımı kapsamında KPSS-2024/7 tercih başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, kadro ve pozisyonlar için tercihlerini belirleyerek yerleştirme sürecine dahil olabilecekler. Detaylar, KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu’nda yer alıyor.

ÖSYM KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzunu Paylaştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı için sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacağını duyurdu. Bu yerleştirmeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleşecek.

Tercih Dönemi Ne Zaman?

Tercih başvuru süreci, 27 Kasım 2024 saat 10.30’da başladı ve 3 Aralık 2024 saat 23.59’da sona erecek. Adaylar bu tarihler arasında tercihlerini yapabilecekler.

Yerleştirme Süreci Detayları

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı için yapılacak yerleştirme işlemleri, KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu kurallarına uygun şekilde yürütülecek. Bu kılavuz, tercih edecek adayların süreç boyunca dikkatle incelemesi gereken tüm bilgileri içeriyor.

Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecekler. Sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapanlar, KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu’na uygun şekilde tercihlerini kaydedebilecek.

Kılavuzun Önemi

ÖSYM, adaylara kılavuzu dikkatle incelemeleri konusunda uyarıda bulundu. Yanlış ya da eksik bilgi nedeniyle tercihlerin hatalı olmasının önüne geçmek için kılavuzdaki tüm detayların anlaşılması önem arz ediyor.

Sonuç ve Duyurular

Tercih döneminin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklanacak. Adayların, süreci dikkatle takip etmeleri ve resmi duyuruları izlemeleri öneriliyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nda kariyer fırsatı arayanlar için bu tercih dönemi büyük bir şans sunuyor. KPSS-2024/7 tercih sürecine katılacak tüm adaylara başarılar dileriz.