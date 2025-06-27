THY’den Dev Adım: Yeni Zelanda Uçuşları İçin Hazırlıklar Başladı

Türk Hava Yolları (THY), küresel uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile yaptığı görüşmenin ardından, THY’nin Yeni Zelanda uçuşlarını başlatmak üzere resmi adımların atıldığını duyurdu. Görüşme, İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi’nde gerçekleşti.

Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Başbakan’la yaptığımız görüşmede bu süreci kendisine aktardık. Türk Hava Yolları olarak vizyonumuzu ve Yeni Zelanda için heyecanımızı paylaştık. En kısa sürede, Yeni Zelanda’yı Türk Hava Yolları kalitesiyle dünyaya bağlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Bu gelişme, THY’nin geçtiğimiz yıl başlattığı Avustralya uçuşlarının ardından Pasifik bölgesine olan ilgisini ve stratejik genişleme planlarını gözler önüne seriyor. Şirket, kıtalar arası bağlantıları güçlendirme vizyonu kapsamında, Uzak Doğu ve Okyanusya bölgesindeki varlığını daha da sağlamlaştırmak istiyor.

Yeni Zelanda ile Türkiye arasında doğrudan uçuşların başlaması, sadece turizm açısından değil, aynı zamanda ticaret ve kültürel etkileşim bakımından da büyük önem taşıyor. Yeni rota sayesinde iki ülke arasındaki ulaşım süresi kısalacak, ekonomik ilişkiler daha etkin hale gelecek. Uzun yıllardır farklı havayolları üzerinden aktarmalı olarak ulaşım sağlayan yolcular, artık THY’nin konforuyla direkt seyahat etme imkânına sahip olacak.

Uçuşların hangi şehirden hangi şehre yapılacağı, frekans sayısı ve başlama tarihi gibi detaylar henüz netleşmedi. Ancak THY kaynakları, çalışmaların hızla sürdüğünü ve kısa sürede yeni gelişmelerin paylaşılacağını belirtiyor.

Türk Hava Yolları’nın bu hamlesi, havacılık sektöründe büyük yankı uyandırırken, Türkiye’nin küresel hava taşımacılığındaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor. THY’nin güçlü filosu ve genişleyen destinasyon ağı, şirketin dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olma unvanını pekiştiriyor.

Yeni Zelanda uçuşlarının başlamasıyla birlikte, İstanbul Havalimanı’nın uluslararası aktarma merkezi rolü de bir adım ileri taşınacak. THY’nin bu hamlesi, Türkiye’yi Asya-Pasifik ve Avrupa arasındaki en kritik hava köprüsü haline getirme vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor.