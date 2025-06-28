Hollanda’dan Romanya’ya tarihi savaş uçağı teslimatı

Hollanda, Romanya’ya sembolik 1 Euro karşılığında 18 adet F-16 savaş uçağı hibe etme kararı aldı. Anlaşma, Lahey’de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında resmen imzalandı. Teslim edilecek uçaklarla birlikte Romanya’nın envanterindeki F-16 sayısı 67’ye yükselecek. Bu adım, Ukrayna Savaşı sonrası Doğu Avrupa hava güvenliğine yönelik artan yatırımların önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Romanya, daha önce Portekiz’den 17 adet ikinci el F-16 satın almıştı. Ardından Hollanda ile yapılan toplam 32 uçaklık anlaşmanın ilk bölümünü oluşturan 18 adet F-16, sembolik bir bedelle resmen devrediliyor. Kalan uçakların da ilerleyen dönemde teslim edilmesi bekleniyor. Bu teslimatla Romanya, Hava Kuvvetleri’ni modernize etme sürecini hızlandırırken, uzun vadede hedefini beşinci nesil savaş uçaklarına çeviriyor.

Romanya’nın F-16 filosu genişliyor, F-35 geçişi için geri sayım başladı

Romanya, ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda 2030–2031 yılları arasında 32 adet F-35 savaş uçağı almayı planlıyor. Bu hamle, ülkenin savunma stratejisinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Öte yandan, Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından 1979–1992 yılları arasında farklı versiyonlarda toplam 213 adet F-16 envantere alınmıştı. Bu uçaklar, 2024 itibarıyla yerini F-35A’lara bırakarak resmi olarak emekliye ayrıldı.

Teslim edilen F-16’lar, halihazırda Romanya’nın Fetești kentinde kurulan Avrupa F-16 Eğitim Avcı Merkezi’nde (EFTC) eğitim amaçlı kullanılıyordu. Kasım 2023’te faaliyete geçen bu merkez, hem Romanyalı hem de NATO ülkelerinden gelen yabancı pilotlara yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Artık Romanya’nın mülkiyetine geçen bu filonun, operasyonel görevlere entegre edilmesi de gündemde.

Ukrayna’nın F-16 kullanımı da Avrupa’dan yapılan bağışlarla başlamıştı. Hollanda, daha önce Ukrayna’ya 24 adet F-16 sağlama taahhüdünde bulunmuştu. Aynı şekilde Belçika, Danimarka ve Norveç gibi ülkeler de F-35 teslimatlarının ardından kendi F-16 filolarından Ukrayna’ya uçak devretmeyi planlıyor.

Hollanda’nın Romanya ile gerçekleştirdiği bu sembolik ancak stratejik öneme sahip teslimat, Avrupa hava savunma altyapısının yeniden şekillendiğinin güçlü bir işareti olarak öne çıkıyor.