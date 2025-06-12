Air Canada’dan Avrupa’ya A330 ile Yoğun Sefer Dönemi

Air Canada Airbus A330 uçuşları, Haziran 2025 boyunca Kanada ile Avrupa arasındaki en yoğun bağlantılar arasında yer alıyor. Şirket, özellikle Frankfurt ve Stockholm hatlarında Airbus A330-300 tipi uçaklarını aktif olarak kullanıyor.

Air Canada filosunda 20 adet Airbus A330-300 bulunuyor. Bu uçakların ortalama yaşı 18,1. Geniş gövdeli bu uçaklar, Air Canada’nın Vancouver (YVR), Toronto Pearson (YYZ) ve Montreal Trudeau (YUL) merkezlerinden hem iç hatlarda hem de uluslararası rotalarda görev yapıyor.

Frankfurt Seferleri Yoğunluk Kazandı

Toronto Pearson ile Frankfurt Havalimanı arasında Haziran ayında toplam 50 doğrudan sefer planlandı. Bu, haftada ortalama 11,66 uçuş anlamına geliyor. Günde iki sefer düzenlenen günler de olacak.

Bu hat, Lufthansa ile ortak yürütülen bir Atlantik ötesi iş birliğinin parçası. Lufthansa’nın yanı sıra Condor da bu hatta yıl boyunca hizmet veriyor. Frankfurt uçuşları sadece Toronto’dan değil, Montreal’den de yıl boyunca sürüyor. Vancouver’dan ise sezonluk uçuşlar ekleniyor.

Lufthansa da benzer bir Kanada ağına sahip. Toronto ve Vancouver’a yıl boyunca, Montreal’e ise sezonluk uçuyor.

Stockholm Uçuşları Sezonluk Olarak Dönüyor

Stockholm Arlanda Havalimanı’na yapılan uçuşlar ise sezonluk olarak gerçekleştiriliyor. Haziran 2025 boyunca, Toronto çıkışlı 16 doğrudan uçuş planlandı. Bu seferlerde toplam 4.752 koltuk sunulacak. Yolculuk süresi doğu yönünde ortalama sekiz saat sürüyor. Bu rota 3.934 millik mesafesiyle analizdeki en kısa uçuş olarak öne çıkıyor.

Geri dönüş yönünde ARN–YYZ arasında ise 15 sefer yapılması planlandı. Toplamda sunulan koltuk mili kapasitesi 18.694.368 olarak hesaplandı.

Stockholm hattı da Star Alliance iş birliği içinde yürütülüyor. ARN Havalimanı’na Air Canada dışında Aegean Airlines, Air China, All Nippon Airways, Austrian, Lufthansa, Swiss, TAP, Thai ve United gibi birçok Star Alliance üyesi havayolu uçuş gerçekleştiriyor.

Air Canada, Avrupa ile olan bağlantılarını özellikle A330 uçaklarıyla sürdürüyor ve bu sayede yolcu kapasitesini dengeli biçimde artırıyor.