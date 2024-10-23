TUSAŞ’a Terör Saldırısı Sosyal Medya Platformlarına Kısıtlama Getirildi

ugün saat 15:30 sularında, TUSAŞ’ın Kahramankazan ilçesindeki tesisine yönelik kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı ve bombalı bir saldırı, Türkiye’de geniş yankı uyandırdı. Saldırı sonrası güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

Patlama, tesisin giriş kapısında meydana gelirken, ardından silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle, olay anında bulunan personel hızla sığınaklara yönlendirildi.

Yaralılar, Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda dört kişinin şehit olduğunu ve 14 yaralı bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, saldırganlardan ikisinin olay yerinde etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İnternet neden yavaş?

Saldırının ardından internet hizmet sağlayıcıları üzerinden yapılan değerlendirmelerde, NetBlocks, Türkiye genelinde YouTube, Instagram, X, Telegram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına kısıtlama getirildiğini bildirdi. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının anlık iletişim ve bilgi paylaşımını olumsuz etkiledi.

NetBlocks, 2017 yılından bu yana internet özgürlüğünü izleyen ve bilgisayar güvenliği ile internet yönetişimi konularında uzmanlaşmış bir kuruluş olarak, Türkiye’deki bu kısıtlamaların artan güvenlik önlemleri ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Sosyal medya platformlarındaki kısıtlamalar, kullanıcıların bilgiye erişimini kısıtlayarak, olayla ilgili gelişmelerin paylaşımını da zorlaştırıyor.

Saldırı, Türkiye’deki güvenlik durumunu ve sosyal medya üzerindeki etkilerini yeniden gündeme getirdi. Olayın ardından yetkililerin, sosyal medya platformlarındaki erişim kısıtlamalarının ne zaman kaldırılacağına dair açıklama yapması bekleniyor.

Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.